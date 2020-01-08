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الأمير هاري وزوجته ميغان "يتخليان عن الملكية" وبيان من قصر بكنغهام للرد

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بقلم:  يورونيوز 
الأمير هاري وزوجته ميغان "يتخليان عن الملكية" وبيان من قصر بكنغهام للرد
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AP
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أعلن الأمير هاري (دوق ساسيكس) وزوجته ميغان (دوقة ساسيكس) قرارهما التخلي عن موقعهما كعضوين كبيرين في الأسرة الملكية البريطانية سعياً لاستقلال مادي، في تغيّر كبير يطرأ على المَلكية البريطانية.

وقال الأمير هاري وزوجته ميغان إنهما اتخذا القرار بعد أشهر من التفكير والنقاشات الداخلية.

وأعلن الزوجان عبر صفحتهما الرسمية عبر موقع "إنستغرام" أنهما اختارا القيام "بإجراءات انتقالية هذا العام تخولهما من القيام بدور جديد داخل المؤسسة الملكية". وأضافا "ننوي التخلي عن مركزنا "كعضوين كبيرين في العائلة الملكية والعمل على الاستقلال المالي".

وأكد الزوجان أنهما سيستمران في تقديم الدعم كاملاً لصاحبة الجلالة الملكة إليزابيث.

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“After many months of reflection and internal discussions, we have chosen to make a transition this year in starting to carve out a progressive new role within this institution. We intend to step back as ‘senior’ members of the Royal Family and work to become financially independent, while continuing to fully support Her Majesty The Queen. It is with your encouragement, particularly over the last few years, that we feel prepared to make this adjustment. We now plan to balance our time between the United Kingdom and North America, continuing to honour our duty to The Queen, the Commonwealth, and our patronages. This geographic balance will enable us to raise our son with an appreciation for the royal tradition into which he was born, while also providing our family with the space to focus on the next chapter, including the launch of our new charitable entity. We look forward to sharing the full details of this exciting next step in due course, as we continue to collaborate with Her Majesty The Queen, The Prince of Wales, The Duke of Cambridge and all relevant parties. Until then, please accept our deepest thanks for your continued support.” - The Duke and Duchess of Sussex For more information, please visit sussexroyal.com (link in bio) Image © PA

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وأوضح الزوجان أنهما سيحاولان بدءاً من الآن لتحقيق التوازن عبر إمضاء الوقت بين المملكة المتحدة وأميركا الشمالية.

ويأتي الإعلان بعد عودة "الزوج الملكي" من كندا حيث أمضيا عطلة الميلاد.

وترى صحيفة "ذي غارديان" البريطانية إن دوق ودوقة ساسكس اتخاذا الخطوة بعد فترة تميزت بـ"الحرب المفتوحة" مع وسائل الإعلام، الأمر الذي وصفاه بـ"المضايقة".

بيان من المكتب الإعلامي للملكة

تعليقا على ما أورده الزوجان، ذكر بيان صادر عن قصر بكنغهام، أن "المناقشات مع دوق ودوقة ساسكس في مرحلة مبكرة" مضيفاً "نتفهم رغبتهما في اتباع نهج مختلف، إلا أن هذه قضايا معقدة وتستغرق وقتاً طويلاً كي تتحقق".

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