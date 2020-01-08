أظهرت لقطات مصورة لحظة إطلاق إيران اليوم الأربعاء صواريخ بالستية استهدفت قاعدتين عسكريتين تستخدمهما القوات الأمريكية في العراق.

وقالت طهران إنّها شنّت الهجوم انتقاماً لمقتل الجنرال قاسم سليماني بغارة أمريكية في بغداد الأسبوع الماضي.

وقال حرس الثورة الإسلامية في بيان إنّه أطلق "عشرات الصواريخ أرض - أرض" على القاعدة التي تستخدمها القوات الأمريكية والمعروفة باسم عين الأسد" بمحافظة الأنبار.

وقال مساعد وزير الدفاع الأمريكي للشؤون العامة جوناثان هوفمان في بيان إنّه مساء الثلاثاء "قرابة الساعة 5,30 (22,30 ت غ) من 7 كانون الثاني/يناير أطلقت إيران أكثر من 12 صاروخاً بالستياً على القوات الأميركية وقوات التحالف في العراق.

ولم ترد على الفور تقارير عن سقوط إصابات بشرية في أي من القاعدتين كما أوضح البنتاغون الأمريكي أنه يجري "تقييما أولياً للخسائر" ويدرس "الردّ" على الهجوم.