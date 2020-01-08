إسرائيل

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي إن إسرئيل تقف إلى جانب الولايات الأمريكية لأننا أفضل الأصدقاء. وأضاف نتنياهو أنه يجب شكر ترامب على قتل سليماني لأنه تسبب في زعزعة استقرار المنطقة. كما توعد نتنياهو بالرد بضربة موجعة وقاسية على كل من يحاول أن يهاجم إسرائيل.

اسبانيا

أعلن نائب رئيس الوزراء الإسباني أن مدريد ستنقل بعض من قواتها العسكرية من العارق إلى الكويت.

الاتحاد الأوروبي

اعتبر وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل الأربعاء الضربات الصاروخية الإيرانية في العراق "تصعيدا"

إير فرانس ولوفتهانزا

علقت الخطوط الفرنسية "اير فرانس" جميع الرحلات في الأجواء الإيرانية والعراقية حتى إشعار آخر عقب القصف الإيراني لقواعد أمريكية في العراق. وقال متحدث باسم شركة الطيران "كإجراء وقائي وبعد الإعلان عن الغارات الجوية الجارية، قررت الخطوط الجوية الفرنسية تعليق أي تحليق للمجال الجوي الإيراني والعراقي".

وأعلنت الشركة أنه "يتم تعديل خطط الطيران في الوقت الفعلي وفقًا لقرارات السلطات الفرنسية والإقليمية في جميع أنحاء العالم لضمان أعلى مستوى لسلامة الطيران".

وفي ألمانيا، أعلنت لوفتهانزا أنها ألغت رحلتها اليومية إلى طهران. كما حظرت الوكالة الفيدرالية للطيران الأمريكي مساء الثلاثاء على الطائرات المدنية الأمريكية التحليق فوق العراق وإيران والخليج في أعقاب الهجمات.

المتحدث باسم الحكومة الإيرانية

أكد المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي ربيعي الأربعاء أن بلاده لا تريد الحرب ولكن قصف القواعد الأمريكية في العراق يعتبر رداً مشروعا على مقتل القائد العسكري قاسم سليماني، مضيفا أنه إذا فكرت أمريكا في الرد على هذا القصف فأنها ستلقى ردا أكثر قسوة. ومضى ربيعي إلى أكثر من ذلك حيث أشار إلى أن ترامب لن يكون آمنا.

ألمانيا

قالت وزيرة الدفاع الألمانية إنها تدين بشدة الهجوم الصاروخي الإيراني على قواعد عسكرية في العراق. وقالت في حديث لشبكة "ايه ار دي"، "لقد تبين أنه من الضروري الآن ألا ندع هذه الدوامة تتفاقم أكثر" موضحة أنه يعود "قبل كل شيء إلى الايرانيين عدم التسبب بتصعيد جديد".

الإمارات العربية المتحدة

دعا وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي أنور قرقاش إلى تهدئة الأوضاع في المنطقة وقال في تغريدة على تويتر "من الضروري أن تنسحب المنطقة من التوترات الحالية والمثيرة للقلق. تقليل التصعيد يعد حكمة وضروريا و يجب أن يسير المسار السياسي نحو الاستقرار".

من جهته طمأن وزير الطاقة الإماراتي الأربعاء عدم تضرر سوق النفط بسبب التوترات القائمة في المنطقة وقال إنه لا يرى أي نقص فوري في إمدادات النفط. وأضاف سهيل المزروعي إنه حتى في أوقات الحرب الماضية، استمر تدفق النفط.

إيران

وصف المرشد الإيراني، علي خامنئي، الأربعاء، الهجوم الصاروخي على مقرات للتحالف في العراق بالناجح، مشدداً على أن "القوات الأمريكية يجب أن تغادر المنطقة"، وأن الولايات المتحدة الأمريكية "هي العدو لإيران".

تصريحات المرشد الإيراني، نقلها التلفزيون الإيراني، بعد الهجوم الصاروخي الذي شنه الحرس الثوري الإيراني على قواعد أمريكية في العراق. وقال علي خامنئي إن القصف الإيراني يعد صفعة لأمريكا، مضيفا أن هذه الضربة غير كافية من أجل إنهاء التواجد الأمريكي في المنطقة الذي جلب الدمار.

بريطانيا

أعلن وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب عن سقوط جرحى خلال القصف الإيراني للقاعدتين العسكريتين في العراق دون تقديم تفاصيل أخرى. وأعرب راب عن إدانة بلاده للهجمات الصاروخية الإيرانية التي وصفها بالمتهورة على قاعدتين عسكريتين تستخدمها القوات الأمريكية في العراق.

واستيقظ العالم فجر الأربعاء على أنباء الهجوم على القوات الأمريكية انتقاماً لمقتل الجنرال قاسم سليماني قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني في غارة أمريكية الأسبوع الماضي.

وقال راب: "ندين هذا الهجوم على القواعد العراقية التي تستضيف قوات التحالف (الدولي) بما فيها قوات بريطانية". وأضاف: "نشعر بالقلق إزاء تقارير عن عن وقوع خسائر واستخدام صواريخ بالستية".

وحث راب إيران على عدم التصعيد وعدم تكرار مثل تلك "الهجمات المتهورة" مؤكداً أن وقوع حرب في الشرق الأوسط لن يفيد سوى تنظيم الدولة الإسلامية (داعش).

العراق

وأعلنت بغداد سقوط 22 صاروخاً إيرانياً على أراضيها مؤكدة عدم وقوع خسائر في صفوفها بينما أعلن البنتاغون الأمريكي أن إيران قصفت من أراضيها قاعدتي عين الأسد وإربيل اللتين تستخدمهما القوات الأميركية في العراق.

وأوضح البنتاغون أنه يجري "تقييما أولياً للخسائر" ويدرس "الردّ" على الهجوم دون الحديث عن أي خسائر أو إصابات ضمن صفوف الجنود الأمريكيين.