"إيكيا" تدفع مبلغ 41 مليون يورو لوالدي طفل مات بسبب أحد منتجاتها

وافقت شركة الأثاث السويدية "إيكيا" على دفع مبلغ 46 مليون دولار (41.3 مليون يورو) إلى أبوي طفلٍ أمريكي قضى جرّاء سقوط خزانة ملابس (نُضد) عليه قبل عامين ونصف العام.

وكان الطفل جوزيف دوديك، الذي لم يكن يتجاوز عمره العامين، لقي حتفه مختنقاً بداية صيف العام 2017 داخل منزل ذويه في ولاية كاليفورنيا الأمريكية بعد أن سقطت عليه نُضدُ خزانة من نوع "مالم" من إنتاج شركة إيكيا،

وشركة الأثاث العملاّقة كانت استعادت من الولايات المتحدة في العام 2016 نحو 29 مليون خزانة غير مركبة من نوع "مالم" ومنتجات أخرى للشركة بعدما تبيّن أن هناك فجوات في عوامل الأمان أدت إلى مقتل ثلاثة أطفال آخرين.

ونقل محامو ذوي الضحية، عن والدي الطفل جوزيف غولين وكريغ دوديك، قولهما : إنّ حياتهم قدّ دمّرت جراء فقدانهم طفلهم، وأشارا إلى أنهما يعتزامان التبرع بمبلغ مليون دولار (900 ألف يورو) لثلاث منظمات "متخصصة في العمل من أجل حماية الأطفال من المنتجات الخطرة".

ونوّه المحامون في بيان أصدروه إلى أن المبلغ الذي ستقدّمه "إيكيا" لعائلة دوديك هو الأضخم في تاريخ التسويات القضائية لحالات القتل غير المقصود في الولايات المتحدة الأمريكية.