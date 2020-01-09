مصادر استخباراتية: الطائرة الأوكرانية أسقطت بصاروخ إيراني (إن بي سي نيوز)

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الخميس، إنه يشك في أن يكون حادث تحطم الطائرة الأوكرانية في إيران ناجماً عن عطل ميكانيكي، بحسب ما أوردته وكالة فرانس برس.

وأضاف ترامب "أحدهم يمكن أن يكون ارتكب خطأ".

ونقلت شبكة "إن بي سي نيوز" عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن صوراً اتخذت من أقمار صناعية تقدم فرضية أن تكون الطائرة الأوكرانية أسقطت بصواريخ إيرانية.

وذكرت وكالة فرانس برس ما تتداوله وسائل إعلام أمريكية حيث يعتقد مسؤولون أن إيران أسقطت الطائرة الأوكرانية عن طريق الخطأ.

بالعودة إلى ترامب فهو قال أيضاً "إن الطائرة -التي سقطت في نفس الليلة التي شنت فيها إيران هجوماً على قواعد عسكرية في العراق- كانت تطير في منطقة "صعبة"، مضيفاً "لدي شعور أن شيئاً رهيباً، رهيباً جداً حدث".