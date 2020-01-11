تفريق تجمع طلابي واعتقال سفير بريطانيا في طهران .. وترامب يدعم الإيرانيين

فرقت الشرطة الإيرانية السبت طلاباً كانوا يرددون شعارات "متطرفة" خلال تجمعهم في طهران لتكريم ضحايا الطائرة الأوكرانية التي أصيبت بصاروخ ايراني عن طريق الخطأ، وفق وكالة فارس للأنباء.

وقال مراسل وكالة فرانس برس إن مئات الطلاب تجمعوا مطلع المساء في جامعة أمير كبير في وسط طهران لتكريم الضحايا الـ176 الذين قتلوا في حادث تحطم الطائرة.

وتحول التجمع التكريمي لاحقاً إلى تظاهرة غاضبة.

وهتف الطلاب شعارات تندد بـ"الكاذبين" مطالبين باستقالة المسؤولين عن إسقاط الطائرة والتغطية على الحادث ومحاكمتهم.

وقالت وكالة فارس المقربة من المحافظين إن الطلاب هتفوا شعارات "هدّامة" و"متطرفة".

وأضافت أن بعض الطلاب مزقوا صوراً للجنرال الإيراني الراحل قاسم سليماني الذي قتل في 3 كانون الثاني/يناير بضربة أميركية في بغداد.

كما نشرت فارس صوراً لمتظاهرين تجمعوا حول حلقة من الشموع خلال التجمع التكريمي إضافة إلى صورة ممزقة لسليماني.

وقالت إن الشرطة "فرقتهم" بعد مغادرتهم حرم الجامعة وإغلاقهم الشوارع، ما تسبب بزحمة سير.

وفي خطوة غير اعتيادية بالمطلق أشار التلفزيون الإيراني الرسمي إلى التظاهرة مؤكداً أن الطلاب كانوا يرددون شعارات "ضد النظام".

وانتشر فيديو على الانترنت السبت يظهر الشرطة تطلق الغاز المسيل للدموع على متظاهرين وأحدهم ينهض بعد إصابته بمقذوف في ساقه.

ولم يكن بالامكان تأكيد مكان وزمان تصوير الفيديو.

اعتقال السفير البريطاني

اعتقلت السلطات الإيرانية السفير البريطاني في البلاد روب ماكاير لساعات بتهمة "وجوده في احتجاجات اليوم في العاصمة الإيرانية"، ليطلق سراحه لاحقاً.

ونقلت وكالات أنباء إيرانية أن السفير كان موجود ضمن الاحتجاجات واعتقل بتهمة التحريض، قبل أن يفرج عنه بعد أكثر من ساعة.

بريطانيا علقت على اعتقال السفير من خلال وزير خارجيتها دومينيك راب الذي قال إن "اعتقال سفيرنا في طهران دون مبرر أو تفسير يعد انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي. الحكومة الإيرانية في لحظة مفصلية، يمكنها أن تستمر بالمضي تجاه وضع "المنبوذ" في ظل العزلة السياسية والاقتصادية أو تتخذ خطوات لتخفيف التوترات والانخراط في مسار دبلوماسي".

ترامب يغرد بالفارسية ويدعم شعب إيران

الرئيس الأميركي دونالد ترامب غرد على تويتر متضامناً مع المتظاهرين وكتب في تغريدة باللغتين الإنكليزية والفارسية : "إلى شعب إيران الشجاع الذي طالت معاناته: لقد وقفت معك منذ بداية رئاستي، وستواصل حكومتي الوقوف معك. نحن نتابع الاحتجاجات عن كثب، وتلهمنا شجاعتك".

ثم أتبعها بتغريدة أخرى لاحقاً يقول فيها: "يجب على الحكومة الإيرانية أن تسمح لجماعات حقوق الإنسان بالمراقبة والإبلاغ عن الحقائق على أرض الواقع بشأن الاحتجاجات المستمرة من قبل الشعب الإيراني. لا يمكن أن تحصل مذبحة أخرى للمتظاهرين السلميين، ولا إغلاق للإنترنت. العالم يراقب".

واعترفت إيران السبت بإسقاطها "بالخطأ" طائرة مدنية أوكرانية وقدّمت اعتذاراتها مشيرةً إلى مسؤولية "نزعة المغامرة الأميركية" في هذه المأساة التي أدت إلى مقتل 176 شخصاً.

وأعلن قائد قوات الجو-فضاء التابعة للحرس الثوري العميد أمير علي حاجي زادة تحمل "المسؤولية كاملة" عن مأساة الطائرة الأوكرانية.

وصرّح العميد أن الجندي الذي أطلق الصاروخ، اعتقد أن الطائرة "صاروخ كروز". وأضاف أنه حاول التواصل مع القادة الأعلى منه رتبة "للتحقق من الهدف" لكنه لم يتمكن من ذلك لأنه "حصل اضطراب على ما يبدو" في نظام الاتصالات.