لندن تطلب من واشنطن تسليمها زوجة دبلوماسي أمريكي

أعلنت وزارة الداخلية البريطانية الجمعة أنها وجّهت إلى السلطات الأمريكية طلب تسليم زوجة دبلوماسي أميركي متهمة بالتسبب بمقتل سائق دراجة نارية في بريطانيا.

وأُدينت آن ساكولاس البالغة 42 عاماً في أواخر كانون الأول/ديسمبر بالقيادة الخطيرة التي تسببت بالموت. وكانت النيابة العامة البريطانية أطلقت آلية تسلّم، في قرار أعربت وزارة الخارجية الأمريكية في واشنطن عن أسفها له.

وقال المتحدثة باسم الداخلية البريطانية "بعد الإدانة التي قررها مكتب المدعي، وجّهت وزارة الداخلية طلب تسليم إلى الولايات المتحدة يستهدف آن سكولاس".

وأضاف "بات القرار الآن يعود إلى السلطات الأمريكية".

ورداً على سؤال لوكالة فرانس برس، أكد متحدث باسم الخارجية الأميركية مجدداً موقف واشنطن. وقال "نظراً للظروف، نحن مقتنعون بأن طلب التسليم سيكون غير مناسب للغاية" و"تجاوز".

واعتبر أن "استخدام معاهدة تسليم بهدف محاولة إعادة بالقوة زوجة دبلوماسي سابق، يشكل سابقة مزعجة للغاية" مشيراً إلى أن الولايات المتحدة ستواصل "درس الاحتمالات" في هذا الملفّ الحساس.

وقضى هاري دان البالغ 19 عاماً، في حادث تصادم بين دراجته النارية وسيارة في وسط بريطانيا في 27 آب/أغسطس 2019. وكانت السائقة غير المعتادة على القيادة على اليسار، تقود سيارتها على الجهة الخاطئة من الطريق.

واستناداً إلى الحصانة الدبلوماسية، عادت ساكولاس وهي أمّ لثلاثة أطفال إلى الولايات المتحدة.

ومذاك، يطالب والدا الضحية وهما شارلوت شارلز وتيم دان، القضاء ويحثّان الولايات المتحدة على رفع الحصانة الدبلوماسية عن سكولاس لتعود إلى المملكة المتحدة بغية محاكمتها.

وقال المتحدث باسم عائلة الضحية راد سيغر بعد إعلان توجيه طلب التسليم "إنها خطوة كبير إلى الأمام لتحقيق العدالة لهاري". وأضاف "لا أحد فوق القانون، سواء كان دبلوماسياً أم لا".

وأثارت القضية التي تحظى بتفاعل كبير في بريطانيا، توترا بين لندن واشنطن.

واعتبر الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنه "حادث مروّع" مشيراً إلى أنه قضاء وقدر وإلى صعوبة أن يعتاد سائق أميركي على القيادة على اليسار.