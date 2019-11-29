فيديو: هكذا سيطرت مجموعة من المشاة على منفذ عملية الطعن على جسر لندن

انتشر مقطع فيديو مصور عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ويظهر في رجل من المرجح أنه المشتبه به في تنفيذ عملية طعن وقعت اليوم الجمعة 29 نوفمبر/تشرين الثاني على جسر لندن، وأسفرت عن مقتل المهاجم، إضافة إلى شخصين آخرين بحسب الشرطة البريطانية.

وقالت الشرطة إن المهاجم كان يرتدي حزاماً ناسفاً "مزيّفاً".

وأظهرت تسجيلات مصوّرة التقطها شهود عيان مجموعة من الأشخاص وهم يحاولون تثبيت المهاجم على الأرض قبل وصول عناصر الشرطة الذين أطلقوا النار عليه عندما حاول النهوض.

وذكر رئيس بلدية لندن صادق خان أن المارة الذين عملوا على تثبيته عرضوا حياتهم للخطر لدى محاولتهم نزع سلاح المشتبه به، واصفاً العمل الذي قاموا به بـ"العمل البطولي".

وكان المشتبه به يرتدي زيا مدنيا. ويظهر في الفديو رجلا آخر يرتدي بدلة ومعطف ويحمل سكينًا طويلاً يبدو أنه هو من انتزع السلاح الأبيض من المهاجم. وتعيد الواقعة إلى الأذهان الاعتداء الإرهابي الذي وقع في المنطقة نفسها قبل عامين وأسفر عن مقتل ثمانية أشخاص وإصابة 48 بجروح.

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