الفلبين ترفع حالة التأهب وإلغاء 240 رحلة جوية تحسبا لانفجار بركان "تال"

رفعت الفليبين حالة التأهب في البلاد مع بداية ثوران بركان تال جنوب البلاد الذي صاحب نشاطه هزات أرضية يوم الأحد وأدت الحمم والدخان الذي خلفه البركان إلى شل حركة النقل وتوقف العديد من مظاهر الحياة.

وتم إغلاق المدارس في المنطقة المحيطة بتال والمكاتب الحكومية وبورصة الفلبين كإجراء احترازي يوم الاثنين.

كما قامت السلطات بعمليات إخلاء لما يقل عن 10 آلاف شخص إلى مراكز الإخلاء.

وقال مسئولو الطيران إنهم كانوا يعملون على استئناف الرحلات الجوية في مطار مانيلا الدولي الرئيسي، والذي تم إغلاقه يوم الأحد بسبب الخطر الذي يشكله الرماد البركاني على حركة الطائرات، وتم إلغاء 240 رحلة بمطار نينوي أكينو الدولي.

وقالت السلطات إن البركان، الذي يقع على بعد 65 كلم جنوب العاصمة، قد ينفجر في أي لحظة بين "ساعات إلى أيام".

وثار بركان تال آخر مرة عام 1977، وفق ما أفاد به المعهد الفلبيني لعلوم البراكين والزلازل.