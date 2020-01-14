قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون اليوم الثلاثاء، على معارضي استخدام معدات شركة هواوي الصينية تقديم بديل للمجموعة الصينية المتقدمة على منافسيها في تكنولوجيا الجيل الخامس (5جي).

وردا على سؤال في برنامج "بي بي سي بريكفاست"، أكد جونسون أن "البريطانيين يستحقون الحصول على أفضل تكنولوجيا ممكنة"، مذكرا بأن حكومته تريد التركيز على تحديث البنى التحتية وخصوصا تأمين انترنت سريعة للجميع.

وأضاف "إذا كان هناك أشخاص يعارضون هذا الاسم أو ذاك، فعليهم أن يقولوا لنا ما هو البديل"، ملمحا إلى تقدم هواوي في تكنولوجيا الجيل الخامس للهواتف النقالة المخصصة إلى حد كبير للأجهزة المتصلة بالانترنت.

جونسون الذي يتمتع منذ الانتخابات التشريعية التي جرت في كانون الأول/ديسمبر بأغلبية كبيرة في البرلمان، أضاف "لكن لا أريد إقامة بنى تحتية تضر بأمننا القومي أو بقدرتنا على التعاون مع شركائنا في شبكة الاستخبارات "الأعين الخمس" (فايف آيز)، التي تضم خمس دول هي بريطانيا والولايات المتحدة وكندا واستراليا ونيوزيلندا.

وفي نفس السياق، قال رئيس جهاز الاستخبارات البريطاني أندرو باركر، إن الحكومة البريطانية يمكنها العمل مع هواوي بدون أن يضر ذلك بعلاقاتها مع أجهزة الاستخبارات الأميركية.

وتأتي تصريحات جونسون غداة زيارة وفد أميركي إلى لندن لإقناع الحكومة البريطانية بالامتناع عن العمل مع هواوي.

من جانبها، أكدت الولايات المتحدة أن علاقات وثيقة تربط بين هواوي والحكومة الصينية وأن أجهزتها يمكن أن تستخدم للتجسس، لكن المجموعة تنفي ذلك.

وكشفت تسريبات نشرتها الصحف البريطانية في نيسان/ابريل 2019، أن الحكومة المحافظة حينذاك برئاسة تيريزا ماي كانت على وشك إبرام عقد لمشاركة محدودة لشركة هواوي في شبكة الجيل الخامس. ويبدو أن العقد لا يشرك المجموعة الصينية في صلب الشبكة.

يذكر أن الطبقة السياسية البريطانية منقسمة بشأن هذه القضية. وقد طلب البرلماني المحافظ بوب سيلي من لجنة الشؤون الأجنبية دراسة مدى تطابق المجموعة الصينية مع الشبكة الوطنية، مؤكدا أن اتفاقا مع هواوي سيفتح الباب للشبكة البريطانية في بكين.