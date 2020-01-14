شاهد: انتشال حافلة انزلقت في انهيار طريق شمال غرب الصين

هرعت فرق وسيارات الإنقاذ لإسعاف ركاب حافلة انزلقت إلى جزء من طريق منهار في مدينة شينينغ عاصمة مقاطعة تشينغهاي في شمال غرب الصين.

بحسب مكتب إدارة الطوارئ فإن حوالي 100 عامل إنقاذ وثلاثين سيارة أرسلوا إلى موقع الحادث الذي أسفر عن مقتل ستة أشخاص على الأقل وفقدان أربعة.

تسبب انهيار الطريق بعد ظهر يوم الاثنين 14 كانون الثاني/ يناير بدخول 16 شخصاً إلى المستشفى.

وأظهر مقطع فيديو عمليات انتشال الحافلة من الهوة، التي تبلغ مساحتها 80 متراً مربعاً، والتي فتحت أمام موقف للحافلات.

كذلك تصاعد دخان إلى السطح ولمع وميض في الحفرة قد يكون نتيجة لتلف بخطوط الغاز أو الكهرباء.