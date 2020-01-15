أعلن الجيش الإسرائيلي الأربعاء أن نظام الدفاع الجوي الخاص به "القبة الحديدية" اعترض صاروخين من أصل أربعة أطلقت من قطاع غزة المحاصر والذي تسيطر عليه حركة حماس.

ويعتبر إطلاق الصواريخ هذا الأول منذ اغتيال الولايات المتحدة الأميركية (حليفة إسرائيل الرئيسية) الجنرال الإيراني قاسم سليماني في الثالث من كانون الثاني/يناير.

وينظر إلى إيران على أنها من الداعمين لحركة حماس.

وقال الجيش الإسرائيلي عبر حسابه على موقع تويتر "أطلقت أربعة صواريخ فقط من غزة نحو إسرائيل، اعترض نظام الدفاع الجوي للقبة الحديدية صاروخين في الجو".

ولم يتم التأكد من مكان سقوط الصاروخين الآخرين.

وحذر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الأسبوع الماضي من توجيه إسرائيل "ضربة قوية" إذا تعرضت لهجوم من إيران.

ولم يرد نتانياهو فوراً على إطلاق الصواريخ التي تأتي قبل أسابيع من الانتخابات الإسرائيلية العامة المقررة في الثاني من آذار/مارس.

من جهته، انتقد منافس رئيس الوزراء وزعيم التحالف الوسطي "أزرق أبيض" بيني غانتس رئيس الوزراء "لفشله في واجبه في توفير الأمن لسكان الجنوب".

وقال غانتس في بيان "سنضع حداً لإطلاق الصواريخ وتمرير الأموال إلى حماس، لقد حان الوقت لتحقيق نتيجة حاسمة".

وخاضت إسرائيل ثلاث حروب مع حماس والمجموعات المسلحة المتحالفة معها في غزة منذ 2008.