4 أشهر حبس وألف دينار غرامة بحق إسرائيلي تسلل إلى الأردن

أصدر القضاء الأردني حكما بالسجن لمدة 4 أشهر وغرامة مالية بقيمة ألف دينار أردني بحق المواطن الإسرائيلي قسطنطين كوتوف بتهمة التسلل إلى الأراضي الأردنية بطريقة غير شرعية وحيازة مادة مخدرة بقصد التعاطي. وتمّ توقيف قسطنطين كوتوف قبل حوالي 3 أشهر على الحدود الأردنية-الإسرائيلية.

وأشار قاضي محكمة أمن الدولة الأردني خلال النطق بالحكم إلى أنّ محكمة أمن الدولة خففت الحكم على كوتوف إلى أربعة أشهر، إضافة إلى تغريمه بغرامة مالية بقيمة ألف دينار لحيازته مادة الحشيش.

وكان القضاء الأردني قد أصدر في وقت سابق حكما لمدة سنة كاملة وغرامة مالية بقيمة ألف دينار بحق المتهم. وعزت المحكمة تخفيف الحكم إلى كون كوتوف متزوجا، ولمنحه فرصة لإصلاح نفسه، لذا فقد قرر القضاء الأردني إدانته بجنحة دخول الأراضي الأردنية بطريقة غير مشروعة، وحبسه 4 أشهر.

وكان قسطنطين كوتوف قد اعترف بدخوله الأراضي الأردنية بطريقة غير مشروعة، لكنه أوضح أن سيجارة الماريجوانا التي ضبطت معه مسموحة في بلاده. وعملا بقانون العقوبات قررت المحكمة تنفيذ العقوبة الأشد بحقه وهي الحبس 4 أشهر.

وتمّ توقيف كوتوف في الـ 29 أكتوبر-تشرين الأول الماضي حيث وجهت له السلطات الأردنية تهمتي التسلل إلى الأراضي الأردنية، بطريقة غير قانونية وحيازة مواد مخدرة. وأشارت المحكمة إلى أنه قد عثر بحوزته على 421 دولار، و27190 شيكل، أي حوالي 7840 دولار إضافة إلى سيجارة محشوة بالماريجوانا.