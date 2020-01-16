انفجار في مصنع في إسبانيا يقتل رجلاً على بعد 3 كيلومترات!

قتل ثلاثة أشخاص وجرح ثمانية آخرون، الثلاثاء، بسبب انفجار في مصنع للمواد الكيميائية في تاراغونا، جنوب غرب برشلونة الإسبانية.

وبشكل "لا يصدق" بحد وصف باو ريكوما رئيس بلدية تاراغونا، كان أحد الضحايا الثلاث على بعد بثلاث كيلومترات عن المصنع.

وتسبب الحريق في انفجار قذف غطاء معدنيا لأحد الخزانات المسخنة ليطير ورتطم بالشقة التي يقيم فيها الضحية مما أدى إلى مقتله.

وقال ريكوما إن غطاء الخزان حطم نافذة المبنى، وأصاب الضحية داخل بيته.

وقال مسؤولون إن السلطات تحقق في سبب ما وصفوه بأنه "حادث كيماوي" في مقر شركة "إيكوكس" لصناعة المواد الكيماوية، مضيفين أن المصابين الثمانية جميعهم كانوا يعملون هناك.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة "إيكسوس" خوسيه لويس مورلانيس إن الانفجار وقع في خزان أكسيد الإيثيلين في جزء من المصنع ولم يكن يواجه أي مشاكل منذ بنائه في عام 2017.

وذكر مورلانيس أن الشركة تحقق في أسباب الانفجار لكن مفتشيها لم يتمكنوا من الاقتراب من الموقع بينما كان رجال الإطفاء يعملون.

وفقا لموقع الشركة، فإن "إيكسوس" هي المنتج الوحيد في إسبانيا لمادة أكسيد الإيثيلين، وهو مركب كيميائي يستخدم لصنع المنظفات والمذيبات وغيرها من المنتجات، وكذلك الجليكول، وهو أحد المواد الخام الرئيسية في إنتاج البلاستيك.