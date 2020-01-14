قتيل على الأقل في انفجار كيماوي هزّ منطقة تاراغونا الصناعية، التي تبعد بحوالي 115 كيلومتر جنوب شرق برشلونة عاصمة منطقة كتالونيا. وأشارت وكالة خدمات الطوارئ الإقليمية إلى تفعيل حالة الطوارئ الكيميائية شمال شرق اسبانيا في أعقاب الانفجار.

وطلبت وكالة خدمات الطوارئ بمنطقة كتالونيا من السكان عبر تغريدة على موقع تويتر توخي الحذر والتزام بيوتهم كتدبير وقائي، كما طلبت منهم إغلاق جميع النوافذ.

وأشارت وسائل إعلام اسبانية أنّ حالة الوفاة التي تمّ تسجيلها كانت بسبب انهيار أحد المباني نتيجة الصدمة التي أحدثها الانفجار، والذي تسبب في اندلاع حريق مهول. ونشرت السلطات المحلية فرق الإطفاء لمكافحة الحريق.

وأظهرت مقاطع الفيديو التي نشرها السكان المحليون على مواقع التواصل الاجتماعي ألسنة اللهب وأعمدة الدخان تتصاعد من الصهاريج الضخمة بالمنطقة الصناعية.