الولايات المتحدة تشارك في إكسبو دبي بعد أن تكفلت الأمارات بدفع عشرات الملايين تكلفة الجناح الأمريكي

أعلنت الولايات المتحدة الأربعاء أنها ستشارك في المعرض العالمي إكسبو 2020، الذي تستضيفه دبي بعد أن عمدت حكومة الإمارات الى تحمل كلفة جناحها في المعرض المذكور.

وقد استبعدت الولايات المتحدة، في وقت سابق، مشاركتها في المعرض، قائلة بأنها "غير محسومة"، لكن عادت وأكدت مشاركتها في معرض إكسبو 2020، الذي يفتتح في تشرين الأول/أكتوبر، ويعد أكبر معرض عالمي في الشرق الأوسط أو إفريقيا.

وفي بيان لها، أكدت وزارة الخارجية الأميركية أن الجناح الأميركي بات ممكنا بفضل سخاء الحكومة الإماراتية واعترافا منها بالشراكة القوية بين الولايات المتحدة والإمارات العربية المتحدة. ولم يقدم البيان تفاصيل بشأن المساهمة لكن وزير الخارجية الأميركية مايك بومبيو كان قد تحدث في وقت سابق عن الحاجة لمبلغ 60 مليون دولار لإقامة الجناح في المعرض الذي يستمر ستة أشهر.

وقالت وزارة الخارجية إن المعارض تمثل "فرصا مهمة لإظهار الحرية والمثل والمؤسسات والثقافة والقيادة العالمية لأميركا"، وكانت وزارة الخارجية الأميركية قد حذرت في وقت سابق من أن انعدام التمويل الحكومي يعرض للخطر مساعي مينيابوليس وهيوستن لاستضافة معارض مستقبلية يمكنها أن تخلق آلاف الوظائف.

يذكر أن الولايات المتحدة تمنع التمويل الحكومي لمثل هذه الفعاليات وكثيرا ما انتقد الرئيس دونالد ترامب الانفاق خارج الولايات المتحدة عندما يتعلق الأمر بدفع مساعدات، غير أن وزير الخارجية بومبيو طلب من الكونغرس إجراء استثناء وتحمل تكلفة معرض إكسبو دبي، معبرا عن الخشية من أن تظهر الولايات المتحدة في موقع الضعف في معرض ستستخدمه الصين التي يتزايد نفوذها، لإظهار قوتها في قطاع التكنولوجيا في منطقة مهمة.

من جهتهم، عبر النواب الأميركان عن شكوكهم وشجعوا بومبيو على القيام بحملة خاصة لجمع الأموال، ما دفع بوزارة الخارجية للإعلان الشهر الماضي أن مشاركة الولايات المتحدة غير محسومة.

على صعيد متصل، ذكر موقع معرض دبي إكسبو على الانترنت إن الجناح الأميركي سيعرض طباعة ثلاثية الأبعاد لأطراف صناعية وأعضاء، ورحلة إلى المريخ ومدينة مستقبلية مثالية بأقل حركة مرور.