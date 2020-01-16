هبطت أمطار غزيرة على أجزاء من شرق أستراليا، اليوم الخميس، بعد شهور من الحرائق المأساوية التي أشعلتها عوامل تغير المناخ التي ادت لارتفاع شديد في درجات الحرارة. وتسببت الحرائق، التي لم يسبق أن شهدت أستراليا مثيلا لها من حيث المدة والشدة، بمقتل 28 شخصا ونفوق ملايين الحيوانات، وتدمير أكثر من 2000 منزل وحرق 10 ملايين هكتار من الأراضي، وهي مساحة أكبر من كوريا الجنوبية أو البرتغال. وتواجه أستراليا حرائق الغابات كل عام. لكن عام 2019 كان الأكثر حرارة، حيث سجلت أعلى درجة حرارة 41.9 درجة مئوية (107.4 درجة فهرنهايت) في منتصف كانون الأول/ديسمبر.
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