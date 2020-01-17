بريطانيا تضيف حزب الله اللبناني إلى لائحة المنظمات الإرهابية

أعلنت وزارة المال البريطانية الجمعة أنها أضافت حزب الله اللبناني بكافة أجنحته إلى لائحة التنظيمات الإرهابية، وبات خاضعا لإجراءات تجميد أصوله في المملكة المتحدة.

واستهدفت وزارة المالية، في السابق الجناح العسكري فقط للحزب الله، لكنها أدرجته بكامل أجنحته بعد أن صنفته الحكومة البريطانية "منظمة إرهابية" في آذار/مارس الماضي.

ويعاقب القانون البريطاني بمدة قد تصل إلى 10 سنوات سجنا، في حال الانتماء إلى حزب الله أو الترويج له.

ومنذ آذار/مارس 2019 تم حظر أي نشاط لحزب الله في بريطانيا، وذلك لـ "محاولاته زعزعة استقرار الوضع الهش في الشرق الأوسط".

وأكدت وزارة المال البريطانية في قرارها إنّ هذا الحزب اللبناني "أكد علانية عدم الفرق بين جناحيه العسكري والسياسي".

وقال متحدث باسمها إن التغيير تقرر بعد المراجعة السنوية لسجل تجميد الأصول، ليتماشى مع قرار عام 2019 الصادر عن وزير الداخلية بإدراج حزب الله في القائمة السوداء.

وأضاف المتحدث أن "المملكة المتحدة تظل ملتزمة باستقرار لبنان والمنطقة، ونحن نواصل العمل عن كثب مع شركائنا اللبنانيين".

وتصنف إسرائيل والولايات المتحدة حزب الله تنظيما "إرهابيا"، في حين أنّ الاتحاد الأوروبي يشمل الجناح العسكري للحزب فقط بمثل هذا التصنيف.

وفي الأول من تشرين الثاني/نوفمبر 2019، تم حظر 75 تنظيما في المملكة المتحدة بمقتضى قانون مكافحة الإرهاب، بالإضافة إلى حظر 14 جماعة مرتبطة بإيرلندا الشمالية.