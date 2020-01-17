دليل ميشلان السياحي يسحب إحدى نجماته من المطعم الفرنسي الشهير "بول بوكوز"

بعد مرور عامين تقريبًا على وفاة الطاهي الفرنسي بول بوكوز، قال مطعم بوكوز الذهبي الجمعة إن دليل ميشلان قرر سحب إحدى نجماته الثلاث من المطعم الأسطوري الواقع على ضفاف نهر السون والتي ظل يحتفظ بها باستمرار منذ العام 1965.

وعبرت شركة جي إل إيفنت المنظمة لمسابقة بوكوز الذهبي للطبخ التي أطلقت في العام 1987 من قبل السيد بول عن دعمها الثابت لدار بوكوز التي شهدت سحب نجمة ميشلان الثالثة بعد 55 عامًا.

وزعم بعض النقاد منذ وقت طويل حتى قبل وفاة الطاهي عن عمر ناهز الـ 91 أن المطعم الواقع في مركب دي كولون بمدينة مونت دور قد تراجع مستواه كثيرا ولم يعد كما كان من قبل عندما تم تصنيفه من طرف المرشدين.

وقد عكف القائمون على المركب على تطويره في إطار إستراتيجة تحديث خاصة أطلق عليها إسم "حركة التقليد"، غير أن هذا لم يكن على ما يبدو كافيا للاحتفاظ بنجماته الثلاثة في دليل ميشلان. وأوضح المدير العام للمركب فنسنت لو رو المجهودات المبذولة وقال ""لقد عمل الطهاة على إعادة صياغة الأطباق لأكثر من عام، مما جعلهم يتطورون مع الاحتفاظ ببصمة بول بوكوز والمذاق الأصلي".

ومن المنتظر أن تنتهي التجديدات الرئيسية قبل إعادة فتح المطعم الأسبوع المقبل وقبل ثلاثة أيام من الإصدار الرسمي لدليل ميشلان الجديد.

ومع فقدان المركب لإحدى نجماته، يتخوف البعض من تراجع شهرة المطعم الأسطوري الذي منحه الشيف بول بوكوز أهمية ثقافية وتراثية خاصة.