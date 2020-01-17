واصل مئات المهاجرين من هندوراس طريقهم من مدينة سان بيدرو صولا، في محاولة منهم لتشكيل قافلة مهاجرين، مثل تلك التي وصلت إلى الولايات المتحدة سنة 2018. وفيما كان البعض يلوح لسائقي العربات على الطريق بغية الركوب لاختصار مسافة الطريق، كان آخرون يهتفون بشعارات ضد الرئيس خوان أورلاندو هرننديز، وهم يتجهون نحو الحدود مع غواتيمالا. وكانت معظم محاولات تشكيل قافلات للمهاجرين سنة 2019 باءت بالفشل، بعد أن واجهتها الشرطة وعناصر الحرس الوطني في مكسيكو، التي تضغط عليها الولايات المتحدة بشكل متزايد، لمنع المهاجرين من الوصول إلى الحدود.