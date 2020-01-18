دفنت سيارات تحت الثلوج وأُغلقت الأبواب بسبب أكوام الثلوج في مدينة سان جون الكندية، حيث ضربت عاصفة ثلجية المدينة، التي أعلنت حالة طوارئ نادرة. وأمر مسؤولون في سانت جون بإغلاق الشركات وعدم سير المركبات على الطرق. وقد أصدرت وزارة البيئة الكندية تحذيرات من الرياح العاتية في معظم مناطق نيوفاوندلاند، وقالت إن الرياح القوية والثلوج قد تسبب في انعدام الرؤية في بعض الأماكن.