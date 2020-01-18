دفنت سيارات تحت الثلوج وأُغلقت الأبواب بسبب أكوام الثلوج في مدينة سان جون الكندية، حيث ضربت عاصفة ثلجية المدينة، التي أعلنت حالة طوارئ نادرة. وأمر مسؤولون في سانت جون بإغلاق الشركات وعدم سير المركبات على الطرق. وقد أصدرت وزارة البيئة الكندية تحذيرات من الرياح العاتية في معظم مناطق نيوفاوندلاند، وقالت إن الرياح القوية والثلوج قد تسبب في انعدام الرؤية في بعض الأماكن.
No Comment المزيد من
شاهد: أبرز غرائب الأسبوع حول العالم
فيديو: اليابان تحيي ذكرى زلزال هانشين المدمر
شاهد: مظاهرة صامتة تحت قبة الكابيتول في واشنطن تطالب بعزل ترامب
شاهد: محامون فرنسيون يحتجون ضد اصلاح نظام التقاعد
شاهد: الناشطة البيئية تونبرغ تقود مسيرة في لوزان السويسرية
شاهد: خيول تثب فوق نيران "تطهرها" في مهرجان "لومينارياس" الإسباني
شاهد: مئات المهاجرين من هندوراس يتوجهون نحو الحدود مع غواتيمالا
شاهد: هطول أمطار على أجزاء من أستراليا يساهم في احتواء الحرائق
شاهد: وجوه معنفة لشخصيات سياسية عالمية من إخراج فنان إيطالي
شاهد: خبازون هنود يصنعون أطول كعكة في العالم
شاهد: تعميد الرضع الأرثذوكس في جورجيا
شاهد: رماد بركان "تال" في الفلبين يغطي أسطح المنازل
شاهد: أخصائيو الطب الشرعي في فرنسا يرسمون مشهدا "دام" وسط باريس
شاهد: طلبة للشرطة المصرية يتدربون في إحدى أكاديميات القاهرة