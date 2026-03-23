فيديو. مقتل طيارين في اصطدام طائرة "إير كندا" بمركبة في مطار لاغوارديا نيويورك

اصطدمت رحلة تابعة لشركة "إير كندا" بمركبة تابعة لهيئة الموانئ بعد هبوطها في مطار لاغوارديا، مما أسفر عن مقتل شخصين على الأقل، بحسب ما أعلنت السلطات.

وأكدت شرطة نيويورك وقوع الاصطدام لكنها لم تتمكن على الفور من تقديم مزيد من المعلومات.

وقال متحدث باسم إدارة إطفاء مدينة نيويورك إن فرق الإطفاء استجابت لبلاغات عن طائرة اصطدمت بمركبة على المدرج عند الساعة الحادية عشرة و38 دقيقة مساء.

ولم تتوافر على الفور معلومات إضافية.

وأفاد الموقع الإلكتروني لنظام المجال الجوي الوطني التابع لإدارة الطيران الفيدرالية بأن مطار لاغوارديا قد أُغلق.

وأظهرت الصور ومقاطع الفيديو الطائرة النفاثة وقد لحقت بها أضرار جسيمة في مقدمتها.