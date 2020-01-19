بومبيو يدعو جميع الدول لتصنيف حزب الله اللبناني منظمة إرهابية

دعا السبت وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبو "جميع الدول" إلى تصنيف حزب الله اللبناني منظمة إرهابية. وجاء تصريح وزير الخارجية الأمريكية في أعقاب تحرك بريطانيا التي صنفت حزب الله في قائمتها السوداء للإرهاب.

وكانت المملكة المتحدة قد استهدفت في السابق الجناح العسكري للحركة، لكن العقوبات الجديدة خصت جميع منظمات حزب الله ومؤسساته بموجب قانون تجميد الأصول الإرهابية لعام 2020 وجمدت جميع أصوله.

وكتب بومبو في حسابه على تويتر"في ذكرى مرور خمس سنوات على وفاة المدعي العام ألبرتو نيسمان، نتذكر هجوم المركز اليهودي في العام 1994 في بوينس آيرس، وجهوده الكبيرة لتقديم الجناة إلى العدالة. ندعو جميع الدول إلى تصنيف حزب الله منظمة إرهابية".

وجاء تصريحات بومبيو على هامش مشاركته في الذكرى السنوية الخامسة لمقتل المدعي الأرجنتيني ألبرتو نيسمان الذي كلف بالتحقيق في الهجوم الذي استهدف المركز اليهودي في بوينس أيرس العام 1994، واتهم مسؤولون أرجنتنيون حزب الله بالوقوف وراء عملية اغتيال المدعي العام السابق. وكان نيسمان قد اتهم آنذاك الحكومة الإيرانية بالوقوف وراء التفجير وقيام حزب الله بتنفيذه.