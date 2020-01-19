وقفت الحيوانات في طابور طويل لتلقي المباركة بالماء المقدس في كنيسة بمدريد احتفالاً بعيد القديس أنتوني، حامي الحيوانات في الثقافة الدينية الإسبانية. وتضمنت الحيوانات مجموعة من الكلاب والقطط وحتى الفئران حيث يؤمن كاثوليك إسبانيا بأن التقليد يمنح الحيوانات حماية خلال العام الجديد. ويتضمن التقليد السماح للحيوانات بحضور قداس خاص داخل الكنيسة وهو تقليد يحيه الإسبان منذ ثمانينيات القرن الماضي.