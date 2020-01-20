شاهد: بعد الحرائق والأمطار.. عاصفة ترابية تجتاح أستراليا وتحول نهارها إلى ليل

عقب الحرائق التي شهدتها البلاد طيلة الأشهر الماضية، والتي التهمت مساحات شاسعة وأدت إلى تهجير آلاف العائلات، شهدت العاصمة الأسترالية كانبيرا اليوم الإثنين عواصف رعدية شديدة أدت إلى انقطاع التيار الكهربائي عن آلاف المنازل في ضواحي العاصمة الأسترالية.

وتساقطت الأمطار الغزيرة مصحوبة بحبيبات عملاقة من البرد في ولاية فيكتوريا وتحديدا في مدينة ملبورن ومناطق جيبسلاند وجبل إليزابيث وجبل ويلينغتون، وأدت إلى تحطيم زجاج السيارات والمنازل.

واجتاحت الرياح العاتية التي أحدثتها العواصف الرعدية وسط نيو ساوث ويلز في أستراليا يوم أمس الأحد، وبلغت سرعتها 107 كيلومترات في الساعة في دوبو. وتسببت بحدوث عاصفة ترابية هائلة حولت المكان إلى منطقة منكوبة غارقة في الظلام الدامس وتحول نهارها إلى ليل.

وبحسب وسائل الإعلام المحلية الأسترالية تضررت مدرسة في دوبو بسبب هذه العاصفة الغبارية.

ومن المتوقع وبحسب مكتب الأرصاد الجوية أن تستمر هذه العاصفة حتى نهاية اليوم الإثنين.