"سيارا" تصل أوروبا الغربية: إلغاء عشرات الرحلات الجوية والبرية والنشاطات

ألغيت في المملكة المتحدة وغيرها من بلدان أوروبا الشمالية اليوم، الأحد، رحلات جوية وبحرية وبرية (قطار) تحسباً للعاصفة "سيارا" التي من المتوقع أن تشتدّ بدءاً من بعد ظهر اليوم وأن تصل سرعة الرياح 140 كيلومتراً في الساعة.

بريطانيا

عصفت الرياح في ويلز (جنوب غرب) صباح اليوم وقد تمّ بالفعل تسجيل سرعة رياح بلغت 138 كيلومتراً في الساعة.

وأصدر مكتب الأرصاد الجوية في المملكة المتحدة 123 تحذيراً تخص مناطق مختلفة من الجزيرة، من احتمال فيضانات بسبب الأمطار الغزيرة التي سترافق العاصفة.

في قطاع السكك الحديدية، تسببت الرياح بأضرار في خطوط إمدادات الطاقة، ما دفع بعشرات شركات النقل إلى تأجيل مواعيد السفر أو إلغائها. أمّا في قطاع النقل الجوي، فتضافرت جهود شركات الطيران من أجل الحد من تأثير العاصفة على البلاد.

وسمحت "الخطوط الجوية البريطانية" لمسافرين إلى أوروبا وفي رحلات داخلية مع شركات طيران أخرى بتحويل حجوزاتهم إليها بهدف تقليص عدد المتضررين.

وألغيت كذلك الرحلات البحرية بين ضفتي المانش بدءاً من ظهر اليوم "حتى إشعار آخر" بحسب ما أعلن مسؤول فرنسي.

إلغاء نشاطات رياضية وثقافية

أعلن نادي مانشستر سيتي بطل الموسمين الماضيين إرجاء مباراته ضد ضيفه وست هام التي كانت مقررة الأحد ضمن المرحلة السادسة والعشرين من الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم، بسبب سوء الأحوال الجوية في المدينة الشمالية.

وألغيت نشاطات عدّة بينها سباق ركض في لندن كان من المقرر أن يشارك فيه نحو 25 ألف عدّاء، كما ألغي حفل افتتاح غالواي عاصمة للثقافة الأوروبية 2020 الذي كان من المقرر أن يشارك فيه نحو 45 ألف شخص.

وفي مخالفة لروتين الأحد، لم تحضر الملكة إليزابيث الثانية قداساً ساندريغهام بسبب قوة الرياح.

في إيرلندا انقطع التيار الكهربائي عن نحو 10 آلاف منزل وشقة فيما حذرت وكالة الأرصاد الجوية من ارتفاع ملحوظ في الموج، وانزلاق التربة والفيضانات خصوصاً في المنطقتين الشمالية والشمالية الشرقية.

ألمانيا

في ألمانيا أعلنت الشركة المسيّرة لخطوط السكك الحديدية "دويتشه بان" إلغاء جميع الرحلات الطويلة خصوصاً تلك المتجهة إلى شمال غربي البلاد، حيث ستكون "سابين" (سيارا) في أوجها.

وألغيت كذلك مواجهة بين المنافس على اللقب في "البوندسليغا" (الدوري الألماني لكرة القدم)، بروسيا موشنغلادباخ وكولونيا بسبب مخاوف من عدم استطاعة الجماهير من العودة إلى بيوتها بعد انتهاء المباراة.

بلجيكا

أعلنت متحدثة باسم مطار بروكسل إلغاء نحو ستين رحلة قادمة أو مغادرة، تحسباً للعاصفة "سيارا".

وألغت شركات طيران بنفسها رحلاتها.

والشركات تابعة لمجموعة لوفتهانزا، وتربط بين بروكسل وميونيخ وفرانكفورت في ألمانيا، و"يورو وينغز" التي تربط مطار العاصمة البلجيكية بشتوتغارت الألمانية، و"كاي إل إم" (أمستردام)، و"الخطوط الجوية البريطانية"، فضلاً عن 38 رحلة أخرى من وإلى المملكة المتحدة.

وكان المعهد الملكي للأرصاد الجوية في بلجيكا أصدر تحذيراً برتقالياً بخصوص الأحد، مشيراً إلى ارتفاع مخاطر تسجيل أضرار في البلاد كافة. وقال إنّ سرعة الرياح قد تبلغ 130 كيلومتراً في الساعة، وربما أكثر.