حكمت محكمة أمريكية على أمريكي أسود بالسجن لمدة 12 عاماً بسبب حيازته لهاتفه الخلوي داخل زنزانته بسجن المقاطعة في ولاية مسيسيبي.

وأثار الحكم، الذي صدر في أغسطس – آب عام 2018 قبل أن تؤيده المحكمة في التاسع من يناير – كانون الثاني الجاري، صدمة واسعة في أوساط مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي في الولايات المتحدة إذ اعتبر هذه الحكم جائراً وطالبوا حاكمة الولاية بالتدخل لتخفيفه.

كذلك ألقى البعض باللوم على أمن السجن الذي سمح لناش بإدخال هاتفه داخل الزنزانة في المقام الأول.

Willie Nash did not carry his cellphone into a jail cell. The officers failed to search and remove his cell phone from his person when they booked him. It is the officers fault he is in prison. His family need to sue the city, county, and state for deprivation of a support. — T. Maxey (@free_to_in_USA) January 21, 2020

@tatereeves pls consider commuting the sentence of #WillieNash. This is demonstrates nothing more than an abject failure of a governing system. This punishment in no way fits the crime regardless of being within the confines of the law. — JJ Parsons (@jjmparsons) January 21, 2020

وكان المتهم ويلي ناش (39 عاماً) في سجن مقاطعة نيوتن حين طلب من أحد الحراس شحن هاتفه الجوّال ليمكنه من التواصل مع زوجته وأولاده الثلاثة.

ويمنع قانون مسيسيبي حيازة الهواتف داخل السجون والإصلاحيات ويعاقب ذلك بالسجن لمدة تتراوح بين ثلاثة و15 عاماً.

وقال ناش إن الحكم غير متناسب إلى حد كبير مع الجنحة التي ارتكبها "وينتهك التعديل الثامن للدستور الأمريكي الذي يحظر العقوبات القاسية وغير العادية" بحسب ما قال أمام المحكمة.

ورد القاضي جيمس د. ماكسويل في وثيقة الحكم الصادر إنه رغم أن عقوبة ناش البالغة 12 عامًا كانت قاسية إلا أنها تندرج ضمن النطاق القانوني لتلك الجريمة.