وأخيرا وبعد طول مخاض.. حكومةٌ جديدة ترى النور في لبنان برئاسة حسان دياب

أصدر الرئيس اللبناني ميشال عون مساء الثلاثاء مرسوماً قضى بتشكيل حكومة جديدة برئاسة حسان دياب بعد حوالى ثلاثة أشهر من حركة احتجاجات شعبية أطاحت بالحكومة السابقة برئاسة سعد الحريري.

وتتألف الحكومة الجديدة من عشرين وزيراً لم يتولوا من قبل مسؤوليات سياسية، لكنهم محسوبون إلى حد بعيد على أحزاب سياسية كبرى.

وعمل حسان (60 عاماً) سابقاً كمدرس fالجامعة الأمريكية في بيروت.

ومن المتوقع ألا يرضى المتظاهرون اللبنانيون بالتشكيل الجديد بعد مطالباتهم بحكومة تكنوقراط غير مسيسة يمكنها مواجهة الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تعاني منها لبنان.

وفور صدور مرسوم تعيينه، أكد دياب أن حكومته "تعبر عن تطلعات المعتصمين".