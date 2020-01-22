الاتحاد العراقي لكرة القدم يقدم رسميا استقالات أعضائه إلى الفيفا

قدم أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد العراقي لكرة القدم رسميا استقالات جماعية إلى نظيره الدولي فيفا، في إطار اتفاق تم إبرامه مع اللاعب الدولي السابق عدنان درجال يقوم الأخير بموجبه بالتنازل عن دعاوى قضائية قدمها لدى المحاكم العراقية بحق الاتحاد.

وقال كامل زغير عضو الاتحاد لوكالة فرانس برس "قدم جميع أعضاء المكتب التنفيذي استقالاتهم رسميا الى الاتحاد الدولي ضمن اتفاق مع عدنان درجال من أجل التنازل عن كل القضايا القانونية المرفوعة ضد الاتحاد". وأضاف "ينص الاتفاق على البدء باجراءات التنازل عن تلك الدعاوى لدى المحاكم واغلاقها من قبل درجال الذي قدم بدوره تعهدا لتنفيذ هذا الاتفاق فور موافقة الفيفا على هذه الاستقالة الجماعية".

وتسلم عباس عليوي رئيس لجنة الرياضة والشباب في مجلس النواب العراقي تعهدا خطيا لدرجال للتنازل عن تلك الدعاوى فور وصول موافقة الفيفا على استقالات أعضاء الاتحاد.

وعن طريقة إدارة الاتحاد للفترة المقبلة، أوضح زغير "حسب بنود الاتفاقية مع درجال، تم الاتفاق على الطريقة والآلية التي سيحددها الاتحادان الدولي والآسيوي في اختيار هيئة موقتة لإدارة عمل الاتحاد للفترة المقبلة حتى إقامة الانتخابات المقبلة".

وشملت استقالات المكتب التنفيذي للاتحاد رئيسه عبد الخالق مسعود ونائبه علي جبار والأعضاء يحيى كريم وعلي الأسدي ويحيى زغير وكامل زغير ومالح مهدي وغالب الزاملي وإحسان الزيرجاوي بالإضافة الى أمين السر طارق أحمد.

ويضم المجلس إدارة الاتحاد العراقي لكرة القدم 11 عضوا وما يزال منصب النائب الأول لرئيس الاتحاد شاغرا بعد استقالة شرار حيدر من هذا المنصب العام الماضي وكذلك وفاة العضو سعد مالح في وقت سابق.

ويخوض الاتحاد منذ أشهر نزاعا مع درجال بعد تقدم الأخير بدعاوى قضائية اقامها ضد مسعود ونائبه جبار على خلفية اتهامهما بالتلاعب بالنظام الداخلي للاتحاد.

وتتالت بعد ذلك الدعاوى التي تقدم بها درجال على خلفية حرمانه من المشاركة في انتخابات الاتحاد السابقة ما أدى إلى سجن المسؤولين في الاتحاد صباح رضا وستار زوير.