مقتل 3 أمريكيين في تحطم طائرة إطفاء كانت تساهم في إخماد حرائق أستراليا

لقي ثلاثة أميركيين من طاقم طائرة تابعة لشركة "آر تانكر" حتفهم إثر تحطم طائرتهم أثناء إخمادها حريقا شب في جنوب نيو ساوث ويلز في أستراليا.

وأعلنت رئيسة وزراء ولاية نيو ساوث ويلز غلاديس بيريجيكليان عن تحطم الطائرة أثناء قيامها بمهام إطفاء الحرائق المتجددة غرب بلدة كوما الأسترالية.

وبحسب وسائل الإعلام المحلية، أفراد طاقم الطائرة يحملون الجنسية الأمريكية.

وكان قد تم التعاقد مع شركة "آر تانكر" الأمريكية التي يعملون لحسابها للمساهمة في إخماد الحرائق التي تضرب البلاد منذ أشهر.

هذا وذكرت وسائل الإعلام أنه من الممكن أن تكون الطائرة تعرضت لكرة نارية كبيرة مما تسبب بوقوع الحادث.

هذا وأجبرت السلطات المحلية في العاصمة الأسترالية كانبيرا على إغلاق مطار المدينة بعد تجدد الحرائق يوم أمس الأربعاء. وقالت إنه "تم إغلاق مطار كانبيرا بسبب سوء الأحوال الجوية في العاصمة"، وأعلنت إيقاف جميع الرحلات الجوية.

وطالبت السلطات الأسترالية الأهالي بالبقاء في بيوتهم إلا أن العديد منهم فضلوا الخروج من المنطقة.

وبعد أيام من الهدوء عادت موجة الحرائق مصحوبة برياح قوية ودرجات حرارة مرتفعة ساهمت في إعادة تدهور الأوضاع في البلاد.