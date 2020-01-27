التحقيقات مستمرة في ظروف وفاة كوبي براينت وسط المزيد من ردود الفعل

لا تزال المشاعر متقدة في الولايات المتحدة غداة الموت المأساوي لأسطورة كرة السلة كوبي براينت في حادث تحطم طائرة هليكوبتر في الوقت الذي تستمر فيه التحقيقات لمعرفة الأسباب في ضواحي مدينة لوس أنجلوس.

فبعد تغريدتي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وسلفه في البيت الأبيض بارك أوباما والعديد من الملايين حول العالم، تواصلت الرسائل تخليدا لذكرى هذا النجم الذي طبع كرة السلة الأمريكية بطابعه الخاص وتوج بطلا للدوري الأمريكي للمحترفين في صفوف لوس أنجليس ليكرز.

وكتب أيقونة الكرة الإنجليزية ديفيد بيكهام الذي دأب على مشاهدة مباريات لوس أنجلوس ليكرز عندما كان لاعبا في صفوف لوس أنجلوس غالاكسي في نهاية مسيرته على حسابه على إنستغرام "احتجت إلى ساعات كثيرة لكي أجد ماذا أكتب ولا أعتقد بأن كلماتي ستكون كافية لشرح مشاعري تجاه الرحيل المأساوي لكوبي".

وفي الوقت الذي تعيش الولايات المتحدة وتحديدا لوس أنجلوس حزنا عميقا تجاه رحيل الأسطورة، فإن المحققين شرعوا في عملهم لمعرفة ظروف المأساة التي دفع ثمنها بالإضافة إلى براينت (41) وابنته جانينا (13 عاما)، سبعة أشخاص آخرين بينهم قائد الطائرة.

وكشف قائد الشرطة في لوس أنجلوس أليكس فيلانويفا بأن التحقيقات قد "تستغرق وقتا" مناشدا أنصار اللاعب بعدم التوجه إلى مكان سقوط الطائرة لأن الوصول الى تلال كالاباساس وعر للغاية.

وتحطمت طائرة الهيلكوبتر من طراز "سيكورسكي إس 76ب" حوالي الساعة العاشرة بالتوقيت المحلي (18.00 ت غ) الأحد في الوقت الذي كان فيها ضباب كثيف يلف المدينة.

وبحسب المعلومات الأولية المتوفرة لدى التحقيق وتناولتها الصحف الأمريكية، فإن بيانات الرحلة أشارت إلى صعوبات ظهرت لدى تحليق الطائرة فوق حديقة الحيوانات في لوس أنجلوس عندما تم إبلاغ قائد الطائرة بأنه يحلق على علو منخفض.

وبعدها بدقائق قليلة، يبدو أن طائرة الهيليكوبتر اصطدمت بتلة ترتفع حوالي 520 مترا عن الأرض قبل أن تشتعل فيها النيران.

وقالت الوكالة الأمريكية المخولة أمن المواصلات بأنها انتدبت فريقه مؤلفا من 18 شخصا للمشاركة في التحقيقات إلى جانب المسؤولين عن حركة الطيران في الولايات المتحدة.

ويرجح الخبراء والسلطات المسؤولة نظرية سوء الطقس أكثر منه عطل فني.

وأشارت شرطة لوس انجلوس في اتصال أجرته وكالة "فرانس برس" بأن سوء الرؤية أجبرت جميع طائرات الهليكوبتر التابعة لها أن تبقة جاثمة على أرض المطار صباح الحادثة ولم تتحرك إلا في فترة بعد الظهر لدى انقشاع الرؤية.

وبحسب جمعية "ايلاند اكسبرس" المحلية لمشغلي طائرات الهيلكوبتر في المنطقة، التي اعتادت نقل المشاهير في منطقة لوس أنجلوس "كان الأمن أولوية بالنسبة إليها دائما".

وكان براينت من أبرز لاعبي كرة السلة الذين أنجبتهم الملاعب الأمريكية وهو أحد سبعة لاعبين تخطوا حاجز الـ30 ألف نقطة في مسيرتهم، كما طوق عنقه بالذهبية الأولمبية مرتين عامي 2008 و2012.

ولا يزال أنصار كوبي يتوافدون الى ملعب ستايبلز سنتر الخاص بنادي لوس أنجلوس ليكرز والذي سيكون مسرحا لمباراة دربي المدينة ضد لوس أنجلوس كليبرز الثلاثاء ضمن الدوري المحلي.

وحتى اليوم الاثنين، لم يصدر عن خليفة كوبي براينت في صفوف ليكرز ليبرون جيمس أي رد فعل تجاه رحيل أيقونة كرة السلة.

وكان جيمس تخطى كوبي ليصبح ثالث أفضل مسجل في تاريخ الدوري الأمريكي للمحترفين السبت الماضي فسارع الأول إلى تهنئته على إنجازه وقال على حسابه على موقع تويتر "تابع قيادة اللعبة إلى الأمام. كل الإحترام يا اخي".

كانت تلك التغريدة الأخيرة لكوبي قبل أن يلقى حتفه في حادث الطائرة بعدها بساعات قليلة.