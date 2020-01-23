وزير الخزانة الأمريكي ينصح الناشطة السويدية تونبرغ بالدراسة أولا

وجّه وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين، نصيحة للناشطة الشابة من أجل المناخ غريتا تونبرغ، التي انتقدت بشدة السياسة الأمريكية أثناء المنتدى الاقتصادي العالمي بدافوس، بأن تدرس الاقتصاد قبل أن تُلقي الدروس.

وردا على سؤال حول طلب تونبرغ، البالغة من العمر 17 عاما، للوقف الفوري للاستثمار في الوقود الأحفوري، قال منوتشين للصحافيين "بعد أن تذهب وتدرس الاقتصاد في الجامعة، تستطيع أن تعود وتشرح لنا ذلك".

وتتواجه والناشطة الشابة مع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، منذ الثلاثاء، في المنتدى الدولي، لكن بشكل غير مباشر، إذ حرص المنظمون على تجنب أية مواجهة بين الطرفين.

وفي كلمته التي ألقاها خلال المنتدى، الثلاثاء، هاجم ترامب بشدة من وصفهم بـ"نذراء الشؤم" ومن توقعوا كارثة مناخية بينما كانت تونبرغ تجلس بين المستمعين.

وقبل مغادرته دافوس، قال ترامب إنه كان يحب لقاء الناشطة والتحدث معها.

وشددت تونبرغ مجددا، على تحذيراتها المتعلقة بالمناخ وقالت خلال كلمتها "إن الوقت قد حان للشعور بـ"الذعر" لأن البيت يحترق"، مكررة تحذيراتها التي أعلنتها في المنتدى العام الماضي.