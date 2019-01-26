دافوس: مراهقة سويدية تشن حملة من أجل المناخ وتدعو للحفاظ على البيئة

قالت الناشطة السويدية بشأن قضايا المناخ غريتا ثونبرج اليوم الجمعة (25 يناير كانون الثاني)، على هامش منتدى دافوس الاقتصادي العالمي في سويسرا، إن شركات النفط والغاز ترتكب جريمة ضد الإنسانية.

ونظمت الفتاة (16 عاماً)، التي ألهمت حركة عالمية لأطفال يتغيبون أياما بعينها عن المدارس للدعوة إلى اتخاذ إجراءات بشأن التغير المناخي، احتجاجا مدرسيا في دافوس، وهي منتجع سويسري يقام فيه المنتدى الاقتصادي العالمي وانضم لها مجموعة من السكان المحليين.

وقالت غريتا ثونبرج للصحفيين إنها تريد من المسؤولين عن التغير المناخي أن "يشعروا بذعر" وأن "يحسوا بالخوف الذي تشعر به كل يوم" وحثتهم على العمل لوضع سياسات تحافظ على البيئة.

وقالت كريستينا فيغيريس، الأمين التنفيذي السابق لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، إن جريتا عبّرت عن "الغضب" الذي يشعر به كثيرون.

وتغيب غريتا عن المدرسة كل يوم جمعة للتظاهر أمام البرلمان السويدي.

وألهمت الفتاة حركة إضرابات عامة العام الماضي وتعتزم مواصلة ذلك حتى يصل بلدها إلى أهدافه الطموحة للحد من انبعاثات الكربون.

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