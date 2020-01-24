الجبير: السعودية تسعى أن تكون دولة طبيعية ولا يمكن استبعاد نصف السكان

أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودي عادل الجبير الجمعة من المجر أن بلاده تسعى إلى أن تكون "دولة طبيعية يعيش فيها الناس حياة طبيعية" من خلال خلق مجتمع أكثر مساواة بين النساء والرجال على حد سواء. وأضاف الجبير خلال مؤتمر صحفي إلى جانب وزير خارجية المجر بيتر زيجارتو أنه "لا يمكن لأي دولة أن تنجح إذا تم استبعاد نصف السكان".

واستعرض الجبير الإجراءات التي اتخذتها المملكة لتخفيف القيود التي كانت مفروضة على النساء السعوديات كالسماح لهن بالقيادة والحصول على جواز سفر والسفر بحرية.

ومنذ فترة طويلة يتعرض النظام القانوني للمملكة لانتقادات كبيرة لأنه يعامل النساء البالغات كقاصرات. وبعد تولي الأمير محمد بن سلمان ولاية العهد، غيرت السعودية من بعض قوانينها خاصة تلك المتعلقة بحقوق المرأة. وبالرغم من ذلك واصل المجتمع الدولي وبعض الناشطين الانتقادات مؤكدين على ضرورة القيام المملكة بالكثير من الأمور الأخرى من أجل ضمان حقوق المرأة.

اختراق هاتف مؤسس أمازون

وفي سياق منفصل، نفى وزير الخارجية السعودي تورط المملكة في اختراق هاتف رئيس شركة أمازون ومالك صحيفة واشنطن بوست جيف بيزوس. نفي الجبر يأتي بعد أن قال خبراء الأمن السيبراني الخميس إنه لا يزال هناك الكثير من الأسئلة التي لم تتم الإجابة عليها عقب التحقيق الذي أجراه جيف بيزوس والذي خلص إلى أن عملية الإختراق التي استهدفت هاتف المليادير تمت لصالح ولي العهد السعودي محمد بن سلمان. وشدد الجبير بالقول "هذه الإدعات لا أساس لها على الإطلاق. إنها إعادة صياغة لقصة قديمة تم رفضها قبل عام".

من جهته تحدث وزير الخارجية المجرية سيزيارتو عن فيروس كورونا المنتشر في الصين وأكد في إجابة على سؤال "في الوقت الحالي لا يوجد مواطنون مجريون أصيبوا بالفيروس. السلطات المجرية مستعدة لاتخاذ أي إجراءات ضرورية في المطارات إذا لزم الأمر".