الكويت تستدعي السفير الإيراني للاحتجاج على اتهامها بالمشاركة في قتل سليماني

استدعت وزارة الخارجية الكويتية السفير الإيراني الجمعة على خلفية تصريح لمسؤول ايراني رفيع المستوى ألمح فيه إلى أن الكويت شاركت في الغارة الجوية التي قتل فيها الجنرال قاسم سليماني، قائد فيلق القدس، بحسب وكالة الأنباء الرسمية.

وأعرب نائب وزير الخارجية خالد الجار الله عن "استياء واستغراب الكويت" حيال زعم المسؤول الايراني بأن احدى القواعد الجوية الكويتية استخدمت لشن الغارة في 3 كانون الثاني/يناير، بحسب الوكالة.

وقال إنه كان يشير إلى تصريح قائد قوات الجوية في الحرس الثوري الإيراني الجنرال أميرالي حاج زاده الذي صرح للتلفزيون الإيراني الرسمي أن "طائرات مسيرة كانت تحلق في المنطقة (وقت الهجوم) إنطلقت معظمها من قاعدة علي السالم الكويتية.

وأبلغ الجار الله السفير الإيراني محمد إيراني، أن الكويت نفت أي دور لها في الهجوم الذي وقع في بغداد. وأضاف أن مثل هذه التصريحات "من شأنها الإساءة للعلاقات بين البلدين".