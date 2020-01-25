بومبيو يفقد أعصابه ويهاجم صحفية بعد طرحها أسئلة بشأن أوكرانيا

روت صحفية أمريكية كيف فقد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أعصابه الجمعة بعدما سألته بشأن قضية الضغوط على أوكرانيا التي تتمحور حولها محاكمة الرئيس دونالد ترامب في مجلس الشيوخ، وذلك في مقابلة صباحية مع إذاعة "إن بي أر" الرسمية الأمريكية.

وركّز الجزء الأساسي من المقابلة على الملف الإيراني، لكن الصحفية ماري لوزير كيلي أرادت أن تختم بملف أوكرانيا في الوقت الذي يحاكم فيه مجلس الشيوخ ترامب في اتّهامين وجّههما إليه مجلس النواب بإعاقة عمل الكونغرس وباستغلال السلطة لممارسته ضغوطا على كييف من أجل فتح تحقيق بحق جو بايدن، المرشح الديمقراطي الأوفر حظا لمواجهته في الاستحقاق الرئاسي المقبل.

وكان مجلس النواب الأمريكي ذو الغالبية الديمقراطية قد قرر عزل ترامب، لكن الكلمة الفصل في هذا القرار تعود إلى مجلس الشيخ ذي الغالبية الجمهورية.

وبومبيو نفسه متّهم بأنه لم يدافع عن السفيرة الأمريكية السابقة لدى أوكرانيا ماري يوفانوفيتش التي أُقيلت من منصبها في الربيع الماضي بعدما واجهت حملة قدح وذمّ قادها رودي جولياني المحامي الشخصي للرئيس ترامب.

وسألت الصحفية بومبيو "هل أنتم مدينون باعتذار للسفيرة ماري يوفانوفيتش؟". وأعقب السؤال سجال حاد أكد فيه بومبيو أنه "دافع عن كل مسؤول في الخارجية" وسط إصرار الصحفية على سؤاله متى دافع علناً عن السفيرة. وأنهى بومبيو المقابلة قائلا "هذا كل ما سأقوله اليوم. شكراً".

لكن القصة لم تنتهِ هنا وروت الصحفية ماري لويز كيلي مساء الجمعة عبر الإذاعة ما حصل. فأشارت إلى أنها شكرت وزير الخارجية الذي لم يردّ بل اقترب منها ورمقها بنظرة غضب قبل أن يغادر المكان. وبعدها، طلبت مساعدة للوزير من الصحفية أن تتبعها إلى قاعة خاصة بالوزير لكن من دون آلة التسجيل.

وقالت كيلي "كان هناك ينتظرني وراح يصرخ في وجهي" لنحو عشر دقائق. وأشارت إلى أنه "لم يكن مسروراً لسؤاله عن أوكرانيا"، مؤكدةً أنها تعرّضت لإهانات خلال الحديث كله.

وبحسب الصحفية، فإن بومبيو قال لها "هل تعتقدين أن الأمريكيين يهتمّون بأوكرانيا؟". ثمّ طلب من مستشاريه أن يجلبوا له خريطة العالم من دون أسماء الدول بهدف إثبات أنها لا تعرف أين تقع أوكرانيا. وقد أُرغمت على الإشارة بإصبعها إليها أمام عيني الوزير.

وقال الوزير إن "الناس سيسمعون بهذا الأمر"، إذ إنه هاجم صحفيين علناً في السابق. والسبت اتّهم بومبيو في بيان مكتوب كيلي بأنها كذبت عليه مرّتين، الأولى خلال "الإعداد للمقابلة" من دون مزيد من التفاصيل.

وأشار الوزير إلى أن "المحادثة" التي دارت بعد المقابلة كان من المفترض ألا تنشر.

وأفاد البيان أنه "من المخزي أن تكون هذه الصحفية قد قررت خرق القواعد الأساسية للصحافة واللياقة"، معتبرا الأمر بمثابة مثال جديد عن مدى انحياز وسائل الإعلام الساعية لإلحاق الضرر بالرئيس ترامب وبإدارته. وتابع أن كيلي لم تتمكن من تحديد موقع أوكرانيا على الخريطة، مضيفا "تجدر الإشارة إلى أن بنغلادش ليست أوكرانيا".

وبومبيو أحد الأشخاص الذين استمعوا للمحادثة الهاتفية بين ترامب والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي وقد عرّضه هذا الأمر لضغوط من أجل الإدلاء بإفادته أمام مجلس النواب، وهو ما رفضه.