فيديو: مصرع 30 شخصاً جراء عاصفة عاتية جنوب شرق البرازيل

ارتفعت إلى 30 على الأقل حصيلة وفيات العاصفة العاتية التي تضرب منذ الخميس، مصحوبة بأمطار غزيرة، ولاية ميناس جيرايس في جنوب شرق البرازيل، وفق ما أعلن جهاز الدفاع المدني.

وجاء إعلان الحصيلة الجديدة بعدما كان الجهاز أعلن في وقت سابق من اليوم ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 11. وإضافة إلى الضحايا هناك سبعة مصابين و17 مفقودا.

ونزح أكثر من 3500 شخص جراء انزلاقات التربة وانهيار المنازل، وفق ما أعلن مسؤولون في الدفاع المدني.

وبثت محطات تلفزة محلية مشاهد انزلاقات أرضية ومنازل غمرتها سيول وأشجار وأعمدة كهرباء اقتلعتها وحول جارفة. كذلك أدت العاصفة إلى أضرار في ولايتي الريو وإيسبيريتو سانتو المجاورتين.

والجمعة قضى طفلان وبالغان جراء انهيار منزلين في إيبيريتي.

كما قضى شخصان آخران في انهيار منزلين في حي فيلا بيرنارديتي في بيلو هوريزونتي، عاصمة ميناس جيرايس، بالإضافة إلى وفاة أربعة أشخاص في بيلو هوريزونتي، وشخص في كونتاجيم.

وأعلن المعهد الوطني للأرصاد الجوية تسجيل أكبر نسبة متساقطات خلال 24 ساعة منذ 110 أعوام، إذ سجل بين الساعة التاسعة من صباح الخميس حتى الساعة نفسها من صباح الجمعة تساقط 171,8 ملم من الأمطار في بيلو هوريزونتي، وهي كمية قياسية.

وقبل أسبوع قضى ستة أشخاص جراء فيضانات وانزلاقات تربة ناجمة عن أمطار غزيرة في ولاية إيسبيريتو سانتو في جنوب شرق البرازل.