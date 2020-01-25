ضربت عاصفة غلوريا إسبانيا وألحقت أضرارًا واسعة في مساحات شاسعة من مناطقها الساحليّة الشرقيّة والجنوبيّة. وصاحبت العاصفة رياحًا قويّة وأمطارًا وثلوجًا غزيرة أدت إلى فيضانات كبيرة. وهبّت رياح عاصفة وأمواج عاتية على البلدات الساحلية، وأظهرت صور الأضرار الكبيرة التي ألحقتها الفيضانات بالمتاجر والمنازل والمطاعم والطرقات. ومع هدوء العاصفة، زار رئيس الوزراء بيدرو سانشيز الخميس بعض المناطق التي تضرّرت بشدّة، قبل التوجّه الى جزر البليار التي سجّلت الخميس مستوى قياسيًا في ارتفاع الأمواج، وفق سلطة الموانئ. وارتفعت حصيلة ضحايا العاصفة إلى 11 قتيلًا.
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