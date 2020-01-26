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منتخب مصر لكرة اليد يتوج بكأس الأمم الإفريقية على حساب تونس ويتأهل لأولمبياد طوكيو 2020

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بقلم:  Euronews
منتخب مصر لكرة اليد يتوج بكأس الأمم الإفريقية على حساب تونس ويتأهل لأولمبياد طوكيو 2020
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توج منتخب مصر لكرة اليد رجال بكأس الأمم الإفريقية على حساب منتخب تونس في المباراة التي جمعتهما مساء الأحد، ليضمن منتخب الفراعنة التأهل إلى دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو 2020.

وتمكن المنخب المصري بالفوز على نظيره التونسي بنتيجة 27 مقابل 23 في مباراة الدور النهائي التي أقيمت مساء الأحد بقاعة رادس.

ويعد هذا اللقب الافريقي السابع في تاريخ المنتخب المصري ليلتحق بنظيره الجزائري في عدد التتويجات القارية بينما يمتلك المنتخب التونسي 10 ألقاب إفريقية. وسيخوض كل من المنتخب التونسي والمنتخب الجزائري صاحب المركز الثالث منافسات الملحق الأولمبي.

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