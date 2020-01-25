كوريا الجنوبية تتصدر قائمة المتوجين بالذهب في ختام بطولة الجيدو الكبرى

حققت كوريا الجنوبية ثلاث ذهبيات في نهاية بطولة الجيدو الكبرى المقامة في تل أبيب فيما توج المشاركيين الإسرائيلين بيتر بالتشيك وأوري ساسون في فئتي ازيد واقل من 100 كيلوغرام بالذهب.

وبعد تجاوز بالتشيك الأدوار التمهيدية التقى في النهائي بالبرازيلي جونكالفيس وتغلب على خصمه بهجوم مضاد واداء مذهل ليأخذ ذهبيته الأولى في البطولة، وسط فرحة عارمة للجماهير الحاضرة.

وصرح بالتشيك عقب تتويجه:

"كل فرد من الناس الموجودين هنا في الحشد يعرف الجودو، ويمكنك أن ترى في عيونهم أنهم يرغبون في مشاهدة عرض جيد يريدون أن يروا نزالا جيدا، وأعتقد أننا قدمنا ​​لهم أفضل عرض"

وواصل زميله ساسون حصد الميداليات بعد أن هزم الكوري كيم سونغ مين وسجل نقطة مع تصميم محض بعد أسلوب إسقاط قوي مرتجل.

وقال ساسون عقب تتويجه:

"رأيت كل الأطفال ينظرون إليّ، ينظرون إلى بيتر، ينظرون إلى ساغي، ينظرون إلى أفضل الجودوكا هنا وشعرت بالفخر لأنني أعرف أننا مصدر إلهام لهم ، لقد بدأوا يحلمون بالمشاركة في المنافسة وامتياز كبير"

ولدى السيدات كانت البريطانية ناتالي باول سيدة اليوم في البطولة، وواجهت باول في النهائي النمساوية غراف، وسيطرت على النزال تماما، وفازت في النهاية من حركة أوتشي غاري لتحصل على أول ذهبية لها منذ 2017.

وقالت باول عقب تتويجها

"نعم ، لقد خضت بعض النزالات الصعبة اليوم، وخاصة نزال النصف نهائي ضد مالزان، هي لاعبة واجهتها كثيرا في السابق، ثم غراف في النهائي ، بالفعل لم نتواجه من قبل، لكنها لاعبة قوية حقًا وقد فازت بالكثير من الميداليات"

دونغهان يمنح كوريا الجنوبية ميداليتها الذهبية الثالثة

وفاز بطل العالم السابق، الكوري جواك دونغهان، على التركي أوزيرلر في فئة أقل من 90 كيلوغراما، ومنح بحركة تسوري كومي غوتشي كوريا الجنوبية ميداليتها الذهبية الثالثة في البطولة.

وكان مواطنه آن باول فاز بذهية أقل من 66 كيلوغرام ومواطنه كيم وونغ جين في فئة أقل من 60 كيلوغرام.

فيما فازت الفرنسية رومان ديكو على بطلة الماسترز الهولندية تيسي سافيلكولز من هجوم قوي وبحركة أوشي غاري لتعزز بذلك عودتها إلى فئة أزيد 78 كيلوغرام.

وكانت حركة اليوم للفائز بالبرونزية في فئة أقل من 90 كيلوغراما البرازيلي ماسيدو رافاييل الذي نفذ تقنية موروتي سيو ناغي جميلة.