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شاهد: مسيرة على أضواء الشموع للناجين من معسكر "اوشفيتز" في ذكرى المحرقة

نظم العديد من الناجين من "اوشفيتز"، مساء الإثنين مسيرة إلى المكان الذي فقدوا فيه عائلاتهم وذلك في الذكرى ال75 لتحرير معسكر الاعتقال النازي. وقام المشاركون في المسيرة بوضع الشموع والصلاة على أرواح الضحايا الذين قتلوا على أيدي القوات النازية في غرف الغاز.

وقتل نحو 1.1 مليون شخص في المعسكر النازي جلهم من اليهود.

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