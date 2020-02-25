Latest Live Coverage

Live - Tv

Euronews live

Live Broadcast

Watch Euronews live stream

عاجل
This content is not available in your region

قطر

الدول العربية الأربع المقاطعة لقطر تستأنف خدماتها البريدية معها

بقلم:  يورونيوز مع أ ف ب
الدول العربية الأربع المقاطعة لقطر تستأنف خدماتها البريدية معها
حقوق النشر
أ ب - Saurabh Das
حجم النص Aa Aa

أعلن الاتحاد البريدي العالمي التابع للأمم المتحدة أن السعودية والبحرين ومصر استأنفت خدماتها البريدية مع قطر، بعد نحو ثلاث سنوات من تجميد هذه الخدمات إثر قطع العلاقات معها.

وكانت الإمارات، الدولة الرابعة التي تقاطع قطر منذ حزيران/يونيو 2017، وافقت في وقت سابق من الشهر الحالي على استئناف الخدمات البريدية مع الدوحة.

وقطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها الدبلوماسية مع قطر على خلفية اتهامها بدعم جماعات إسلامية متطرفة، وهو ما نفته الإمارة.

واجتمع ممثلو الدول الأربع المقاطعة للدوحة مع وفد قطري في مقر الاتحاد البريدي العالمي في العاصمة السويسرية بيرن في 29 من كانون الثاني/يناير الماضي لبحث إعادة العلاقات البريدية.

ووافقت الإمارات أولا، ثم تلتها الدول المقاطعة الثلاث الأخرى، بحسب بيان الاتحاد الذي أشاد بقرار الدول الأربع.

وينظر إلى استئناف الخدمات البريدية على أنه خطوة نحو إعادة تطبيع العلاقات، لكن المحادثات السياسة لإنهاء الأزمة لا تزال تراوح مكانها منذ ظهرت بوادر انفراج في كانون الأول/ديسمبر الماضي لدى زيارة مسؤولين قطريين للسعودية.

وترافق قطع العلاقات مع إجراءات اقتصادية بينها إغلاق الحدود البرية والطرق البحرية، ومنع استخدام المجال الجوي وفرض قيود على تنقّلات القطريين.

وتقود الكويت وسلطنة عمان جهود الوساطة من أجل انهاء الأزمة الخليجية.

لم تعد يورونيوز متاحة على Internet Explorer. لا يتمكن تحديث هذا المتصفح بواسطة Microsoft وأيضا لا يدعم آخر التطورات التقنية. نحن نشجعك على استخدام متصفح آخر ، مثل Edge أو Safari أو Google Chrome أو Mozilla Firefox