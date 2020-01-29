ما الذي يحويه كتاب جون بولتون الجديد حتى يضع البيت الأبيض فيتو عليه ؟

ترامب يضع "فيتو" على كتاب بولتون..

قال البيت الأبيض في رسالة لمحاميه اطلعت فرانس برس عليها الأربعاء إنه من غير المسموح لمستشار الأمن القومي السابق جون بولتون نشر كتاب لأنه يحتوي بشكله الحالي، على معلومات سرية.

وقال مجلس الأمن القومي الأمريكي بعد اطلاعه على مسودّة الكتاب - وهو إجراء يطبق على كافة الكتب التي ينشرها موظفون سابقون في البيت الأبيض - إنها تحتوي على "معلومات سرية" بعضها مصنف "سري للغاية" و"يمكن أن يتسبب في أضرار استثنائية خطرة بالأمن القومي".

وأضاف أن "المسودة لا يمكن أن تنشر دون حذف هذه المعلومات السرية".

ويكشف بولتون في كتابه خصوصا محادثة يمكن أن تضر بالرئيس دونالد ترامب الذي يواجه حاليا محاكمة لعزله في مجلس الشيوخ بتهمة إساءة استغلال السلطة وعرقلة عمل الكونغرس.

وبحسب بولتون، فإن ترامب قال له في آب/اغسطس 2019 أنه لا يريد الافراج عن مساعدة عسكرية لأوكرانيا طالما لم تحقق سلطات كييف حول النائب السابق للرئيس الديمقراطي جو بايدن الأوفر حظا لمنافسته في الانتخابات الرئاسية في 3 تشرين الثاني/نوفمبر 2020.

ويتهم الديمقراطيون ترامب بأنه استخدم وسائل الدولة لمحاولة ضرب مصداقية منافس محتمل ما يشكل انتهاكا للدستور.

لكن الرئاسة ترى أن قرارات ترامب تندرج في إطار مكافحة الفساد في أوكرانيا.

وانتقد ترامب بشدة الاربعاء بولتون الذي أقاله في ايلول/سبتمبر، واعتبر في تغريدة أن مستشاره السابق للأمن القومي "أُقيلَ لأنني لو استمعت الى نصائحه، لكنا نخوض الحرب العالمية السادسة".

وأضاف "لقد رحل وعلى الفور ألف كتابا مغالطاً وكله شرّ".