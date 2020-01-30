من يصدق ؟ فاتورة صالحةٌ للأكل... حدث في ألمانيا

في بلدة موسينينغ بألمانيا، قرر صانع الحلويات ليودوفيك جيربوان أن يجعل فواتير مبيعاته قابلة للأكل، حيث يصنع تلك الفواتير من مواد مختلفة، الفكرة لاقت استحسان الزبائن لكنها تعرضت لإنتقاد حاد من قِبل بعض خبازي وصانعي الحلويات في البلدة، حيث يقول لودوفيك في هذا الصدد:

"في الوقت الحالي، يحتج العديد من الخبازين على هذه الخطوة، وأعتقد أنه بإمكاننا الإحتجاج نحن أيضا لكن على طريقتنا الخاصة.

في فرنسا، يخرج المحتجون عادة إلى الشارع، لكننا ارتأينا هذه المرة أن يكون احتجاجنا يتخذ شكلا آخر إذ نجعل الفاتورة قابلة للأكل من قبل الناس، وهذا، كما أعتقد، شكل لطيف من أشكال الاحتجاج".

وأضاف ليودوفيك قائلا: "يفضّل الناس أخذ الفاتورة التي يمكننا أكلها على الوصل التقليدي".