بوتين يعفو عن إسرائيلية أمريكية متهمة بتهريب المخدرات بالتزامن مع زيارة نتنياهو لموسكو

خرجت الشابة الإسرائيلية الأمريكية نعمة يسسخار التي كانت مسجونة في روسيا بتهمة "تهريب مخدّرات" وعفا عنها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، من سجن موسكو حيث كانت معتقلة، وفق ما أعلنت مصلحة السجون الروسية.

وقالت مصلحة السجون في بيان تلقّت وكالة فرانس برس نسخة منه "وفقاً لمرسوم العفو الذي أصدره الرئيس الروسي، تمّ الإفراج عن نعمة يسسخار من مركز الإحتجاز".

وجاء العفو عن الشابّة في وقتٍ يجتمع فيه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مع بوتين الخميس كي يُقدّم له تفاصيل الخطّة الأمريكية للسّلام في الشرق الأوسط.

وقالت والدة الشابة يافا يسسخار التي كانت موجودة في موسكو إلى وسائل إعلام إسرائيلية: "إنّه حلم أصبح حقيقة". وأضافت: "أشكر الجميع" و"أنتظر رؤيتها".

وكان نتنياهو الذي يقوم بحملة للإنتخابات التشريعيّة في 2 آذار/مارس، وعد ببذل قصارى جهده للإفراج عنها.

وأُوقفت نعمة في نيسان/أبريل 2019 خلال ترانزيت في مطار موسكو أثناء قيامها برحلة من إسرائيل إلى الهند، بعد العثور على تسعة غرامات من القنب في حقيبتها.

في كانون الأول/ديسمبر أثناء استئناف الحكم، أكّدت نعمة براءتها منددةً بـ"عبثية" الإتّهامات ضدها. واعتبرت وزارة الخارجية الإسرائيلية آنذاك أنّ إدانة نعمة "قاسية وغير متناسبة".