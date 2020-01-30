سالزبورغ: إنتاج كلاسيكي جديد لعمل موزارت "المسيح"

موزارت أعاد صياغة أوراتوريو "المسيح"، العمل الذي ألفه هاندل. رحلة روحية، عرضت لأول مرة في أسبوع موزارت في سالزبورغ ،بإنتاج جديد للمخرج روبرت ويلسون، سيد الحد الأدنى.

ماذا يمكنني أن أفعل لإعطاء مساحة للموسيقى؟ حين أغمض عيني ، أبدأ السماع بطريقة أكثر تركيزًا ... فهل يمكنني خلق شيء على خشبة المسرح بعينيين مفتوحتين؟"

المدير الفني لاسيبوع موزارت، التينور الفرنسي المكسيكي رولاندو فيلازون يصف أعمال روبرت ويلسون على النحو التالي: "يبدو الأمر كما لو أن اللوحة تتطور، لوحة تُظهر جوانب مختلفة. كما لو كنا نسير عبر لوحة هائلة ، كما لو أننا دخلناها ورأينا كيف يتغير الضوء، يقول المخرج المسرحي روبرت ويلسون.

هذه النسخة هي محاولة لتكييف أوراتوريو " المسيح" التي ألفها هانديل ولحنها موزارت.

قام ملحن سالزبورغ بترجمة الاوراتوريو الأكثر شهرة إلى اللغة الألمانية ، لكنه قام أيضًا بتعديل بعض النغمات واستبدال بعض الآلات الموسيقية.

عن هذا العمل يقول التينور الفرنسي-المكسيكي رولاندو فيلازون.

"ألف موزارت فرقة موسيقية أكثر سمفونية. ثم أضاف بعض الضوء كما لو أن الرسام فان غوخ أعاد طلاء المونا ليزا". كرسام أضاف الألوان باستخدام تنسيقات مختلفة، إنه عالم آخر ، لكنه يبقى "مسيح " هاندل، بالتأكيد"، يقول قائد الاوركسترا الفرنسي مارك مينكوفسكي.

اما رولاندو فيلازون. فيضيف قائلاً: "أعشق حقاُ نسخة مورارت "Der Messias"هذه وكيف حول العمل من الباروكي إلى الكلاسيكي، يقول رولاندو فيلازون.

"الشيء الرائع في موسيقى موزارت هو وجود ضوء يجلب الأمل"، يضف المدير الفني روبرت ويلسون.

هناك مقطوعة "هليلويا ونتوجه نحو القيامة، نحو الأمل. بالتأكيد، انه عمل يحمل الكثير من الرسائل الفلسفية وربما لهذا أنه شائع وأبدي"، يضيف مارك مينكوفسكي.

"المسيح" " ستعرض في مهرجان سالزبورغ يومي 24 و 26 تموز / يوليو وفي الأيام 16، 18، 19 أيلول / سبتمبر على مسرح الشانزلزيه في باريس.