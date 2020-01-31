اليونان تسعى لبناء جدار عائم لمنع المهاجرين من دخول جزرها

تأمل الحكومة اليونانية في إكمال مشروع بناء جدار عائم في إطار سعيها لمنع دخول المزيد من المهاجرين غير الشرعيين القادمين من تركيا.

ومن المقرر أن يمتد طول الجدار 2.7 كيلومتر وسيزود بشبكة ضخمة ويرتفع بطول 50 سنتيمتراً كما سيزود بكشافات لإضاءة مياه البحر والكشف عن المهاجرين وزوارقهم.

ويتوقع أن تصل تكلفة بناء الجدار إلى نصف مليون يورو بما فيها تكاليف صيانته لمدة أربع سنوات.

وقالت وزارة الدفاع اليونانية إنها فتحت باب تلقي المناقصات من المقاولين للبدء في العمل على المشروع الذي ترغب في أن ينتهي تشييده خلال ثلاثة أشهر.

وتشترط الوزارة ألا يبنى الجدار "بمواصفات عسكرية" وذلك حتى يسمح للوكالات البحرية بأداء دورها في إدارة أزمة اللاجئين.

ووعدت الحكومة اليونانية سابقاً باتخاذ تدابير أكثر صرامة للحد من قدوم المهاجرين غير الشرعيين للبلاد.

ووفقاً لإحصاءات الأمم المتحدة، دخل حوالي 60 ألف مهاجر غير شرعي إلى الجزر اليونانية خلال عام 2019.