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سوريا

غوتييريش يطالب بوقف فوري للمعارك في شمال غرب سوريا

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بقلم:  يورونيوز مع أ ف ب
غوتييريش يطالب بوقف فوري للمعارك في شمال غرب سوريا
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دعا الأمين العام للامم المتحدة أنطونيو غوتييريش السبت إلى وقف "فوري" للمعارك في شمال غرب سوريا مبديا "قلقه البالغ" للتصعيد العسكري، بحسب المتحدث باسمه.

وتواصل قوات النظام السوري مدعومة بسلاح الجو الروسي، منذ كانون الأول/ديسمبر 2019، حملتها العسكرية في محافظة إدلب التي لا تزال مجموعات مسلحة وأخرى جهادية تسيطر على أكثر من نصف مساحتها.

ووصلت القوات الحكومية السبت إلى مشارف بلدة سراقب من جهة الجنوب، بعد تراجعها ليلاً بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وجاء في بيان لستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام أن غوتييريش يجدد التأكيد أن "الهجمات التي تستهدف مدنيين وبنى تحتية مدنية (..) غير مقبولة".

وأضاف "أن العمليات العسكرية التي تقوم بها الأطراف كافة، بما فيها عمليات ضد مجموعات توصف بالإرهابية ومن جانبها، يجب أن تحترم القواعد الملزمة للحق الإنساني الدولي، بما فيها حماية المدنيين والمنشآت المدنية".

وتابع المتحدث أن الأمين العام يعبر عن "قلقه البالغ للتصعيد العسكري القائم في شمال غرب سوريا ويدعو إلى وقف فوري للمعارك".

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