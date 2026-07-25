غوتيريش يصل إلى دمشق في أول زيارة لأمين عام أممي لسوريا منذ ما قبل الحرب

وصل الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، السبت، إلى العاصمة السورية دمشق في زيارة تستمر ثلاثة أيام، ليصبح بذلك أول أمين عام للمنظمة الدولية يزور سوريا منذ ما قبل اندلاع الحرب الأهلية.

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وكان وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني في استقبال غوتيريش والوفد المرافق له لدى وصوله إلى مطار دمشق الدولي، وفق ما نقلته وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا".

من جهته، أكد الأمين العام للأمم المتحدة دعم المنظمة الدولية الكامل لسوريا، داعيًا المجتمع الدولي إلى بذل أقصى الجهود لمساندة الشعب السوري.

وفي تدوينة عبر حسابه على منصة "إكس"، عقب وصوله إلى دمشق اليوم السبت، قال غوتيريش: "وصلت للتو إلى دمشق في زيارة تضامنية"، مؤكدًا وقوف الأمم المتحدة إلى جانب سوريا في هذه المرحلة المفصلية من تاريخها.

وناشد الأمين العام للأمم المتحدة المجتمع الدولي بذل أقصى الجهود الممكنة لدعم الشعب السوري.

وتُعد زيارة غوتيريش الأولى لأمين عام للأمم المتحدة إلى سوريا منذ زيارة الأمين العام الأسبق بان كي مون عام 2009، أي قبل عامين من اندلاع الحرب التي مزقت البلاد. وقد أسفر النزاع السوري، الذي استمر أكثر من 13 عامًا، عن مقتل أكثر من نصف مليون شخص، قبل أن ينتهي بسقوط الرئيس السابق بشار الأسد في ديسمبر/كانون الأول 2024.

وتسعى سوريا إلى تثبيت مرحلة انتقالية جديدة بقيادة الرئيس أحمد الشرع، حيث يُتوقع أن يجدد الأمين العام للأمم المتحدة خلال مباحثاته التأكيد على دعم المنظمة الدولية للعملية الانتقالية ومساندة جهود إعادة بناء مؤسسات الدولة.

لقاءات مع القيادة السورية والمجتمع المدني

ومن المنتظر أن يلتقي غوتيريش الرئيس أحمد الشرع، الذي أصبح العام الماضي أول رئيس سوري منذ عقود يخاطب الجمعية العامة للأمم المتحدة.

كما سيجري الأمين العام للأمم المتحدة لقاءات مع ممثلين عن المجتمع المدني السوري ومنظمات غير حكومية تعمل في مجالات مختلفة، من بينها دعم قضايا المرأة، إضافة إلى زيارة البرلمان الانتقالي السوري الذي عقد أولى جلساته في وقت سابق من هذا الشهر.

وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، قبل بدء الزيارة، إن غوتيريش سيؤكد خلال وجوده في سوريا أن البلاد أمام فرصة لا تقتصر على التعافي من آثار الحرب، بل تشمل أيضًا بناء مستقبل أكثر استقرارًا وشمولًا وازدهارًا لجميع السوريين.

وأضاف دوجاريك أن الأمين العام سيجدد التزام الأمم المتحدة بمواصلة دعم الشعب السوري خلال المرحلة الانتقالية.

من جهته، وصف المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا كلاوديو كوردوني المرحلة الحالية بأنها "لحظة مفصلية" في تاريخ البلاد، مؤكدًا أن غوتيريش سيعيد التأكيد على التزام الأمم المتحدة بدعم الحكومة السورية الجديدة والشعب السوري.

وتدعو أطراف دولية السلطات السورية الجديدة إلى بناء مؤسسات قوية وإرساء نظام حكم يضمن مشاركة مختلف مكونات المجتمع السوري، الذي يتميز بتنوعه العرقي والديني والطائفي.

وأكدت الأسرة الدولية أهمية أن تكون المرحلة المقبلة قائمة على الشمول السياسي، بما يضمن تمثيل مختلف فئات الشعب السوري وتجنب عودة البلاد إلى دوامة الصراع.

زيارة إلى قوة حفظ السلام في الجولان

ومن المقرر أن يزور غوتيريش خلال وجوده في المنطقة قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك المنتشرة في هضبة الجولان منذ عام 1974.

وكانت إسرائيل قد دفعت بقواتها إلى المنطقة العازلة الخاضعة لإشراف الأمم المتحدة عقب سقوط نظام بشار الأسد في ديسمبر/كانون الأول 2024، كما نفذت ضربات جوية وعمليات توغل داخل الأراضي السورية.

وأكد مسؤولون إسرائيليون أن قواتهم ستبقى في ما وصفوه بـ"منطقة أمنية" جنوب سوريا، في إطار مساعي تل أبيب لإنشاء منطقة منزوعة السلاح على مساحة أوسع.

ورغم استمرار الخلافات والتوترات، عقدت إسرائيل والسلطات السورية الجديدة عدة جولات من المحادثات المباشرة، توصل خلالها الجانبان إلى اتفاق لإنشاء آلية لتبادل المعلومات الاستخباراتية.

لكن هذه التفاهمات لم توقف العمليات العسكرية الإسرائيلية داخل سوريا، والتي تعرضت لانتقادات وإدانات من الأمم المتحدة وعدد من أطراف المجتمع الدولي.

ومنذ سقوط نظام بشار الأسد، زار عدد من كبار مسؤولي الأمم المتحدة سوريا، من بينهم مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، والمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي.

كما أجرى وفد من سفراء الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي أول زيارة رسمية للمجلس إلى سوريا أواخر العام الماضي، في مؤشر على الاهتمام الدولي بمسار المرحلة الانتقالية ومستقبل البلاد السياسي والأمني.