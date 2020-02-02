فيروس كورونا يلقي بظلاله على كرة القدم الآسيوية

تعرضت مسابقة دوري أبطال آسيا لكرة القدم إلى المزيد من ظاهرة تأجيل المباريات في الآونة الأخيرة بسبب فيروس كورونا بعد أن أعلنت استراليا بأن مباريات أنديتها المقررة في بيرث وسيدني لن تقام في موعدها بسبب حظر السفر.

وأعلنت الحكومة الأسترالية السبت بأنها لن تسمح لدخول أراضيها لجميع الأشخاص غير المواطنين القادمين من الصين في إطار إجراءات اتخذتها لمكافحة هذا الوباء.

وكان مقرراً أن يستضيف بيرث غلوري شنغهاي شينهوا الصيني في 11 شباط/فبراير وسيدني إف سي شنغهاي سيبغ في اليوم التالي، بيد أن الاتحاد الأسترالي لكرة القدم أكد بأنه أعلم الاتحاد الآسيوي بأنه "لن يكون ممكناً إقامة مباريات الجولة الأولى من دوري أبطال آسيا في أستراليا كما كان مقرراً".

وكان الاتحاد القاري أعلن الأسبوع الماضي أن مباريات الأندية الصينية المقرر إقامتها على أرضها في شهري شباط/فبراير وآذار/مارس المقبلين ضمن منافسات دور المجموعات من دوري أبطال آسيا، سيتم نقلها إلى خارج البلاد وتُلعب كمباريات خارج الديار بسبب فيروس كورونا الذي يضرب الصين منذ أسابيع.

وجاء في بيان على موقع الاتحاد أن القرار اتُخذ بعد مشاورات مع الاتحاد الصيني للعبة "كإجراء احترازي لضمان سلامة ورفاهية اللاعبين والأندية المشاركة".

وأدى الفيروس حتى الساعة إلى وفاة أكثر من 300 شخص في الصين وإصابة أكثر من 14 ألف إصابة في الصين.

هذا وتم إلغاء العديد من البطولات والأحداث الرياضية التي كان مقرر إقامتها في الصين أو نقلها إلى خارج البلاد نتيجة الوباء.

وقال الاتحاد الآسيوي إنه سيتخذ قراره في وقت لاحق بشأن مباريات العودة والمباريات الأخرى.